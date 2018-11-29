«АктивКапитал банк» убили умышленно
29 ноября 2018 20:16
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В своем последнем отчете АСВ официально зафиксировало их существование. По фактам пропажи кредитных досье заемщиков банка возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве). Также основания для уголовного расследования нашлись по фактам хищения имущества банка под видом выдачи кредитов физическим лицам по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Запущено уголовное дело, касающееся хищения наличности в банке. Нарушение квалифицируется как ч.2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).
Последние два дела объединены в одно производство. В октябре нынешнего года АСВ также подало заявление в правоохранительные органы о проверке на предмет выявления признаков хищения имущества банка под видом получения кредитов юридическими лицами (ч. 4 ст. 159 УК РФ, Мошенничество). Пока судьба этого заявления не известна.
Фото: «СО» ОНЛАЙН
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