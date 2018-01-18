АИЖК и «Российский Капитал» начинают прием заявок на «Семейную ипотеку с господдержкой»

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Ранее президент РФобъявил о запуске специальной программы ипотечного кредитования под 6% для семей, где рождается второй или третий ребенок, напоминают АИЖК и «РосКап».Программой могут воспользоваться семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года рождается второй или третий ребенок. Заявку на ипотечный кредит «Семейная ипотека с государственной поддержкой» заемщики могут подать во всех офисах банка «Российский Капитал», где выдается ипотека. Наряду со стандартным пакетом документов необходимо представить свидетельства о рождении детей.В рамках государственной программы заемщики могут взять льготный кредит на покупку квартиры в новостройке или готового жилья у застройщика, а также рефинансировать уже существующий кредит, оформленный ранее на покупку жилья в новостройке. При рефинансировании заемщику будет выдан новый кредит, сумма которого не должна превышать 80% стоимости жилья, находящегося в залоге. По программе можно рефинансировать действующий кредит, который выдан не позднее чем за шесть месяцев до подачи заявки на новый кредит и по которому не было просрочек.Государственная поддержка предусматривает сниженную ипотечную ставку — 6% годовых в течение трех лет при рождении второго ребенка и пяти лет при рождении третьего ребенка. В случае если в период действия льготной ставки в семье родится третий ребенок, то общий льготный период будет достигать восьми лет. По истечении льготного срока ставка по кредиту будет установлена на уровне ключевой ставки Банка России на дату заключения кредитного договора, увеличенной на 2 процентных пункта.Минимальный первоначальный взнос по программе составляет 20%. Максимальная сумма кредита для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области достигает 8 млн рублей, для других регионов — 3 млн, срок кредита — от трех до 30 лет. В рамках программы заемщики могут использовать материнский капитал, а также воспользоваться опциями «Проще простого» (ипотека по двум документам) и «Справка о доходах по форме кредитора».ПАО «АКБ «Российский Капитал» — крупный столичный финансовый институт, подконтрольный АИЖК (100%). Входит в топ-30 российских банков по размеру активов. Активен в корпоративном кредитовании (преимущественно в сегментах операций с недвижимостью и строительства), операциях с ценными бумагами, расчетах. Крупнейшим источником фондирования являются депозиты населения.По данным Банки.ру, на 1 декабря 2017 года нетто-активы банка — 335,51 млрд рублей (28-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 34,38 млрд, кредитный портфель — 164,39 млрд, обязательства перед населением — 132,10 млрд.Фото: vk.com