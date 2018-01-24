Жители Поволжья все чаще оплачивают услуги с помощью мобильных приложений

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Популярность мобильных устройств и, соответственно, мобильных приложений продолжает бить все рекорды. В 2017 году в Поволжском банке ПАО Сбербанк зафиксирован более чем двойной рост как числа пользователей мобильного приложения интернет-банка Сбербанк Онлайн, так и объема совершенных с его помощью операций.Так, число пользователей приложения выросло с 2,65 млн человек до 5,77 млн что больше, чем население таких регионов, как Самарская и Саратовская области. Вместе пользователи совершили в прошлом году платежей и переводов на 11,3 млрд рублей.Мобильное приложение Сбербанк Онлайн – один из наиболее динамичных банковских сервисов. Приложение разработано для мобильных устройств (IPhone, IPad, Android и Windows Phone) и позволяет совершать широкий спектр банковских операций (переводы, оплата, платежи по кредитам, оформление автоплатежей). Также пользователи могут оплачивать услуги по qr-коду и подключать Apple Pay Android Pay и оплачивать покупки в одно касание. За безопасность отвечает встроенный в приложение антивирус, который защищает не только банковский сервис, но и все устройство. Скачать приложения можно через официальный сайт Сбербанка или через магазины приложений AppStore и GooglePlay.Рост популярности демонстрируют также такие сервисы, как Автоплатеж (число пользователей увеличилось более чем на треть), так и интернет-банк Сбербанк Онлайн (+16% пользователей). Совокупное число пользователей удаленных каналов Сбербанка в прошлом году превысило 17,3 млн. человек. При этом общее число жителей регионов деятельности Поволжского банка (Астраханская, Волгоградская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская и Ульяновская области) не превышает 14 млн человек. Это объясняется тем, что многие клиенты работают сразу с тремя способами совершения банковских операций – интернет-банком Сбербанк Онлайн, его мобильным приложением и Автоплатежом.В 2017 году клиенты Поволжского банка в среднем ежедневно совершали с использованием удаленных каналов 117,2 тысячи операций на общую сумму свыше 81 млн рублей. Средняя сумма операции составила 691 рублей.