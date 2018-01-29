Жители Оренбурга могут расплатиться за проезд на транспорте банковской картой бесконтактным способом

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С 26 января 2018 года жители и гости Оренбурга могут оплачивать проезд в общественном пассажирском транспорте банковскими картами и NFC устройствами. Это стало возможным благодаря совместной работе банковской группы в составе АО «БАНК ОРЕНБУРГ» и ОИКБ «Русь» (ООО), ПАО Сбербанк, платежной системы Mastercard, а также оператора Транспортной системы «Электронный проездной» на территории Оренбургской области АО «ОРЭК».Терминалами с функцией бесконтактной оплаты по банковским технологиям оборудованы 85 бортов общественного пассажирского транспорта - автобусы городских маршрутов 40 и 52.-Сопоставив возможности основных операторов рынка безналичных платежей и потенциал использования этих возможностей в сфере пассажирских перевозок Банк «Русь» совместно с АО «ОРЭК» выступил инициатором проекта по организации безналичной оплаты проезда в городском транспорте, которую поддержали участники Банка,- констатирует председатель правления Денис Толпейкин.- В настоящее время Банком проводится работа по выпуску карт «Мир» с поддержкой бесконтактной оплаты для возможности использования этих карт для расчетов за проезд.Теперь пассажирам для оплаты проезда достаточно приложить к терминалу кондуктора бесконтактную банковскую карту, смартфон с подключенными сервисами Apple Pay, Samsung Pay или Android Pay. Также можно использовать смарт-часы с платежной функцией или другие NFC устройства. Оснащение городского транспорта системой для приема безналичных платежей позволит жителям Оренбурга быстро и безопасно оплачивать проезд. Гостям области также удобно пользоваться новой для них инфраструктурой – оплачивать проезд банковской картой это быстро, удобно и безопасно. Терминалы принимают к оплате карты всех основных платежных систем, представленных на территории России.-Такое нововведение удобно не только пассажирам, но и перевозчикам, - комментирует директор Управления торгового эквайринга Поволжского банка ПАО Сбербанк Юлия Беркаева. - Оно помогает снизить операционные расходы и повысить качество обслуживания. Без сомнения, будущее - за безналичными платежами. Они уже прочно вошли в нашу повседневную жизнь, и в дальнейшем их количество будет только увеличиваться.-Совместно со Сбербанком и платежной системой Mastercard рассчитываем в 2018 году подключить к бесконтактной оплате в Оренбургской области более 1000 бортов транспорта,- делится планами генеральный директор АО «ОРЭК» Александр Ковалёв. – В феврале нововведение придёт в г. Орск.-Платежные решения Mastercard способствуют развитию инфраструктуры городов. С бесконтактной банковской технологией оплачивать проезд становится еще проще, при этом экономится время пассажиров, а транспортные предприятия получают возможность еще удобнее учитывать оплату за предоставленные услуги, – комментирует директор по развитию бесконтактных технологий и транспортных проектов Mastercard в России Антон Шигапов.- Мы рады, что оплата в одно касание стала доступна жителям и гостям Оренбургской области, и надеемся, что эта инновация понравится.Таким образом, Оренбургская область стала третьим регионом на территории деятельности Поволжского банка, где пассажирам доступна бесконтактная оплата на транспорте Банковскими картами. Ранее такая возможность появилась у жителей и гостей Волгограда и Ульяновска. Ведется подготовка к запуску проекта и в других регионах.