В головном здании Сбербанка открыт новый Trading floor, который стал крупнейшим в Европе

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На третьем этаже головного здания Сбербанка расположены подразделения продаж, трейдинга, структурных продуктов, электронных рынков. На четвёртом —инвестиционный банкинг, аналитическое управление, управление бизнес- менеджмента и развития.На каждом рабочем месте трейдера и сейлза предусмотрена возможность установки до 8 персональных компьютеров и до 12 мониторов. Трейдинг оснащёндвумя светодиодными экранами, расположенными по периметру атриума.Trading floor Сбербанка — единственный в России, оснащённый суммарно одним из самых больших светодиодных экранов в мире с таким высоким разрешением(шаг пикселя — 1,2 мм).«Глобальные рынки всегда были одним из самых высокотехнологичных бизнесов, и Сбербанк всегда задавал в этом тренд, — отметил вице-президент Сбербанка,руководитель департамента глобальных рынков Sberbank CIB Андрей Шеметов.— Наш новый Trading floor — одна из самых современных международных площадок, что позволяет нам максимально оперативно предоставлять нашим клиентам сервис высочайшего уровня».