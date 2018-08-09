В РАН заверили, что обвала рубля из-за санкций США не будет
9 августа 2018 21:28
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Экономист считает, что курс национальной валюты достиг минимальной отметки в результате четырёхлетней политики давления на Россию со стороны Соединённых Штатов.
— Понятно, что их тактика на четыре года, чтобы потихоньку зажимать, начинает давать свои плоды... Особо нет опасений по поводу того, что рубль может стремительно как-то упасть. Но, конечно, американские санкции могут повлиять. Может, ещё на пару рублей курс евро снизится, — сказал Гринберг в эфире НСН.
Прогноз учёный обосновал тем, что цены на нефть, которые могут оказать наиболее сильное влияние на курс национальной валюты, чем антироссийские санкции, не изменились.
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