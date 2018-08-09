В РАН заверили, что обвала рубля из-за санкций США не будет

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Экономист считает, что курс национальной валюты достиг минимальной отметки в результате четырёхлетней политики давления на Россию со стороны Соединённых Штатов.— Понятно, что их тактика на четыре года, чтобы потихоньку зажимать, начинает давать свои плоды... Особо нет опасений по поводу того, что рубль может стремительно как-то упасть. Но, конечно, американские санкции могут повлиять. Может, ещё на пару рублей курс евро снизится, — сказал Гринберг в эфире НСН.Прогноз учёный обосновал тем, что цены на нефть, которые могут оказать наиболее сильное влияние на курс национальной валюты, чем антироссийские санкции, не изменились.