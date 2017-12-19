В Поволжском банке подвели итоги года
19 декабря 2017 13:25
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В Самаре состоялась итоговая пресс-конференция руководства Поволжского банка ПАО Сбербанк. В начале сотрудники банка предложили всем журналистам принять участие в викторине на знание истории и современности банка и финансовой системы. Представители СМИ вспомнили, какой город был изображен на 5-рублевой купюре, а также как звали первого вкладчика Сбербанка, памятник которому установлен перед входом в главный офис в Москве.
Вслед за этим собравшиеся перешли непосредственно к итогам. В уходящем году Поволжский банк продемонстрировал уверенный рост. Так, чистая прибыль составила 43,4 млрд, рублей (+26% к 2016 году), кредитный портфель - 837,1 млрд, рублей (+2,7% к 2016 году), привлечённые средства -961,9 млрд, рублей (+2,7% к 2016 году). Доля Поволжского банка на рынке кредитования физлиц в 2017 году составила 42,4%, жилищном кредитовании - 59,6% (в среднем по Сбербанку - 54,5). Доля на рынке привлечения средств физических лиц равна 54,09% (в среднем по Сбербанку 46,3%).
Но цифры – демонстрация значительных изменений, происходящих в банке. Как отметил председатель Поволжского банка Владимир Ситнов, Сбербанк строит клиентоцентричную модель. В этом случае во главу угла ставятся насущные потребности человека, а организация, с которой он работает, старается эти потребности максимально удовлетворить.
Нам важно, сколько времени и средств человек тратит на питание, на здоровье, транспорт, какое образование он получает, и, конечно, же как совершает финансовые операции. Мы анализируем как ежедневные потребности, так и поступки, которые человек, возможно, совершит лишь раз за всю свою жизнь — например, купит квартиру. Нам важно понимать, как банк может помочь своему клиенту во всех этих задачах.
В этом банку поможет создание экосистемы, которая будет помогать человеку в решении самых разных задач: оплаты счетов, оформления кредита, в надежной и доступной связи, в посещении врача и т.д. К примеру, система DocDoc уже сейчас позволяет жителям Самары выбрать врача, сравнить стоимость услуг и прочитать отзывы пациентов. После принятия закона о телемедицине станут возможными и ряд других, очень важных услуг.
Другой важный тренд – развитие онлайн-технологий. Сегодня более 90% платежей клиенты банка совершают вне офиса, используя интернет-банк и его мобильное приложение, а также автоплатеж. Все, что связано с мобильными технологиями, демонстрирует уверенный рост.
На пресс-конференции прозвучала информация и по развивающемуся интернет-эквайрингу, когда банк передает компании - владельцу сайта-магазина программное обеспечение, позволяющее проводить платежи в сети интернет. Электронная коммерция выгодна для всех участников рынка: для организаций - это глобальный масштаб (доступ к рынку других регионов), сокращение издержек, улучшение цепочек поставок, бизнес открыт 24/7/365, быстрый вывод товара на рынок. Покупатель получает доступ к большому выбору товаров по привлекательным ценам с доставкой в удобное время.
В этой связи можно подумать, что люди стали реже посещать офисы банка. Напротив, их число увеличивается - в среднем на 5 процентов ежемесячно. Заместитель председателя Поволжского банка Светлана Арнаутова рассказала, что сейчас Сбербанк ищет новый формат офиса, который бы отвечал требованиям клиентов. Один из таких – автоофис на Тухачевского, 92. Здесь оплатить услуги, снять или внести наличные можно прямо из окна автомобиля. Для удобства водителей – просторная парковка и автомат для проверки давления в колесах и подкачки их.
Что касается корпоративного бизнеса, то здесь в первую очередь стоит упомянуть запущенную в текущем году программу «Легкий старт». Пакет услуг «Легкий старт» - это бесплатное открытие счёта, бесплатные переводы на счета контрагентов, открытые в Сбербанке, а также три бесплатных внешних платежа в месяц на счета других банков. Таким образом, при открытии своего дела, клиенты банка не будут нести никаких затрат на доступ к ключевым банковским сервисам для малого бизнеса, что особенно важно для начинающих предпринимателей. Пользователи уже успели оценить нововведение. Так, со старта услуги около 8 тыс. новых клиентов начали сотрудничество с Поволжским банком с пакета услуг «Легкий старт» (84% всех новых клиентов).
Из других нововведений – услуги выездного клиентского менеджера, доступные юридическим лицам в Самаре, Тольятти и Волгограде. Если вы хотите открыть счет в Сбербанке, но у вас нет времени приехать в офис, то сотрудник банка приедет к вам сам. Заместитель председателя Поволжского банка Сергей Тютин анонсировал также две услуги, которые будут доступны в следующем году. К примеру, с помощью «Кредитного конструктора» предприниматели смогут настроить предодобренный кредит под свои требования. Банк сможет консультировать клиентов и по аренде или покупке недвижимости, причем учитывая не только стоимость аналогичных объектов, но и покупательскую активность клиентов в данном месте.
Отвечать на вызовы времени и изменять свой бизнес нужно сегодня, и Сбербанк это успешно делает. Скорость изменений на финансовом рынке такова, что почивать на лаврах не имеют права ни вчерашние стартапы, ни компании с вековой историей.
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