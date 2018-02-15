В Поволжье вырос средний размер потребительского кредита
15 февраля 2018 12:42
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В минувшем году Поволжский банк ПАО Сбербанк выдал свыше 469 тысяч потребительских кредитов на общую сумму 76,9 млрд рублей. Средний размер кредита составил 162 тысячи рублей, что на 7,6% больше результата за 2016 год.
Во многом данный результат был достигнут благодаря неоднократному снижению процентных ставок по кредитам и спецпредложениям. Так, с 15 ноября 2017 года по 31 января 2018 года в банке действовало новогоднее спецпредложение со сниженными фиксированными ставками по потребительским кредитам, которым воспользовались тысячи клиентов банка.
Потребительский кредит – один из наиболее популярных видов займа по нескольким причинам.
Во-первых, кредит является нецелевым, и потому потратить его можно на любые цели. Чаще всего клиенты банка используют полученные средства на ремонт квартиры, приобретение крупной бытовой техники и мебели, путешествия и др.
Во-вторых, невысокие процентные ставки (от 12,9%*) и длинные сроки кредитования (до 5 лет включительно) делают потребительский кредит доступным самой широкой массе клиентов.
В-третьих, значительные суммы – до 3 млн. рублей без поручителя и до 5 млн. рублей с поручителем – позволяют использовать данный вид кредитования и для крупных покупок, к примеру, автомобиля или недвижимости.
Наконец, в-четвертых, потребительский кредит легко оформить благодаря минимальному пакету документов и коротким срокам рассмотрения. Так, клиентам, которые получают зарплату на карту Сбербанка, кредит может быть одобрен в течение двух часов, а из документов потребуется только паспорт.
Подать заявку на кредит можно несколькими способами: в личном кабинете в интернет-банке Сбербанк Онлайн, в офисе банка или заполнив форму на сайте банка www.sberbank.ru. Кстати, здесь можно воспользоваться калькулятором и в режиме онлайн рассчитать предполагаемый ежемесячный платеж. В Сбербанке отсутствуют какие-либо комиссии по кредиту, а предложение по страхованию жизни, которое является добровольным, не влияет на размер процентной ставки по кредитному договору.
Подробнее с условиями кредитования можно ознакомиться на сайте Сбербанка, по телефону горячей линии 8-800-555-555-0 или в отделениях банка.
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