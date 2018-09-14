В Поволжье вырос средний размер потребительского кредита

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По данным пресс-службы Поволжского банка, в первом полугодии 2018 года средний размер потребительского кредита, выданного на территории Поволжья, вырос на 21% по сравнению саналогичным периодом прошлого года и составил 190 тысяч рублей.В Самарской области рост составил 17%, со 175 тыс. до 205 тыс. рублей.Одной из причин роста могли стать новые условия по кредитам, а также упрощение процедуры их получения. В частности, теперь для всех категорий клиентов зафиксирована ставка 11,9% годовыхна сумму от 1 млн. рублей. Ставки по кредитам на суммы 30–300 тыс. рублей составили 12,9–19,9 %.Для своих зарплатных клиентов Сбербанк увеличил максимальную сумму кредита — с 3 до 5 миллионов рублей — и снизил минимальный возраст заемщика — с 21 года до 18 лет. При подачезаявки на кредит в Сбербанк Онлайн ставка снижается на 0,5% процентных пунктов.Оформить кредит можно как в офисе банка, так и в личном кабинете интернет-банка Сбербанк Онлайн. Здесь можно воспользоваться калькулятором и в режиме онлайн рассчитатьпредполагаемый ежемесячный платеж. В Сбербанке отсутствуют какие-либо комиссии по кредиту, а предложение по страхованию жизни, которое является добровольным, не влияет наразмер процентной ставки по кредитному договору.Подробнее с новыми условиями кредитования можно ознакомиться на сайте Сбербанка в разделе «Кредиты».

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