Центробанк РФ отозвал лицензию у самарского «АктивКапитал Банка»
29 марта 2018 11:06
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Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций АО АО «АктивКапитал Банк» (АО «АК Банк»). Соответствующий приказ был подписан сегодня, 29 марта, первым заместителем председателя банка России Дмитрием Тулиным.
Согласно приказу, лицензия отозвана по причине неисполнения кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность. В документе также подчеркивается, что в течение года компанией были неоднократно нарушены нормативные акты ЦБ РФ, изданные в соответствии с ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризму». В заключении отмечается, что в связи с наличием реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, лицензию на осуществление банковских операций решено отозвать, сообщает "ФедералПресс".
«В марте текущего года банк провел ряд операций, направленных на вывод значительной части активов, что привело к резкому ухудшению финансового состояния кредитной организации, возникновению острого дефицита ликвидности и неспособности своевременно исполнять обязательства перед клиентами. Информация об указанных фактах, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы», – говорится в сообщении ЦБ РФ.
Напомним, 7 февраля в областной столице состоялось внеочередное общее собрание акционеров банка, на котором был избран новый состав совета директоров.
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