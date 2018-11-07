«Спасибо от Сбербанка» и «Аэрофлот Бонус» дают возможность обменивать бонусы на мили

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Участники программы «Спасибо от Сбербанка» теперь смогут обменивать бонусы СПАСИБО на мили программы лояльности Аэрофлота — «Аэрофлот Бонус». Сделать это можно в мобильном приложении «Спасибо от Сбербанка».Все пользователи, которые также являются участниками программы Аэрофлота «Аэрофлот Бонус», получат возможность обменивать бонусы на мили по курсу 1 миля за каждые 1,5 бонуса СПАСИБО. Для владельцев дебетовых карт Visa Infinite и Mastercard World Elite в составе пакетов услуг «Сбербанк Первый» или Private Banking, а также для владельцев Visa Infinite вне пакетов услуг курс составит 1 миля за каждые 1,3 бонуса. Минимальная сумма для конвертации — 500 миль., генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка»:«Наш новый сервис по обмену бонусов на мили открывает дополнительные возможности для участников программы, которые много путешествуют или часто летают в командировки. Теперь у них больше свободы в выборе — они могут приобрести авиабилеты со скидкой в обмен на бонусы в мобильном приложении в разделе "Путешествия" или обменять эти бонусы на мили "Аэрофлот Бонус" и, например, повысить класс обслуживания».Чтобы совершить обмен, необходимо авторизоваться в приложении «Спасибо от Сбербанка», выбрать раздел «Путешествия», «Аэрофлот Бонус». Далее достаточно указать сумму бонусов или миль для зачисления и подтвердить списание с бонусного счета СПАСИБО. Мили зачисляются в течение семи рабочих дней.