Сервис Сбербанка первым прошел пилотирование в регулятивной песочнице Банка России

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Сбербанка, позволяющий дистанционно управлять полномочиями по счетам корпоративных клиентов на совершение операций, первым прошел успешное пилотирование в регулятивной песочнице Банка России. Внедрение сервиса в промышленную эксплуатацию значительно сократит затраты на обслуживание клиентов.Пилотирование проводилось совместно с профессиональными ассоциациями участников финансового рынка и заинтересованными государственными органами. Банк России и экспертные советы, созданные в рамках регулятивной площадки, дали свои рекомендации, признав внедрение сервиса целесообразным.«Мы уделяем повышенное внимание качеству сервисов, предоставляемых Сбербанком корпоративному бизнесу, и стремимся сделать их простыми и удобными. При этом существует ряд вопросов регламентного характера, которые можно решать только во взаимодействии с регулятором. То, что именно наш проект первым получил одобрение Банка России и будет использоваться в интересах всего российского банковского сектора, вселяет оптимизм. Думаю, что совместными усилиями мы сможем создать более эффективные схемы взаимодействия с клиентами по самым разным направлениям», - рассказал Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка.Регулятивная песочница Банка России начала свою работу в апреле 2018 года. Это механизм для пилотирования новых финансовых сервисов и технологий, требующих изменения правового регулирования. На площадке моделируется применение инновационных финансовых услуг, продуктов и технологий. По результатам пилотирования финансовый сервис или технология могут быть одобрены с последующим формированием плана по разработке необходимой нормативно-правовой базы для их внедрения или же инициатива может быть признана нецелесообразной. Инициировать пилотирование на регулятивной площадке может любая организация, разработавшая или планирующая использовать инновационный финансовый сервис или технологию. Для этого компании-инициатору необходимо подать заявку в Банк России. В регулятивную песочницу Банка России уже поступило более 20 заявок от финансовых организаций, финтех- и иных компаний. К тестированию готовятся проекты, связанные с цифровыми финансовыми активами и внедрением новых технологий.