Сбербанк запустил услугу по электронной регистрации нежилых помещений
20 марта 2018 13:41
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Сбербанк запустил услугу электронной регистрации сделок по купле-продаже нежилых помещений: машино-мест, гаражей и кладовых помещений, приобретаемых у застройщиков. Теперь отправить заявку на регистрацию права собственности на недвижимость в Росреестр можно в офисах застройщиков-партнеров Сбербанка — всего за 15 минут.
Сервис стал доступен более чем двум тысячам застройщикам-партнерам Сбербанка, в том числе ГК «ПИК», ГК «МИЦ» и LEGENDA Intelligent Development. Процедура длится 2–3 дня, после чего участники сделки получают документы по электронной почте. Сервис предоставляется на всей территории России.
«Мы ожидаем, что сервис по электронной регистрации нежилой недвижимости будет востребован у наших клиентов: с одной стороны, сервис уже стал настоящим хитом для жилой недвижимости, с другой – мы видим достаточно высокий спрос на нежилые объекты. На сегодняшний день каждая вторая ипотечная сделка Сбербанка по покупке квартиры проходит с помощью нашего сервиса, при этом 15% от общего количества сделок с недвижимостью у застройщиков включают в себя приобретение нежилой недвижимости – рассказывает директор дивизиона ДомКлик Сбербанка Николай Васев.
С 2016 года аналогичный сервис банка действует при регистрации жилой недвижимости (как на первичном, так и на вторичном рынке): им уже воспользовались более 600 тысяч человек.
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