Сбербанк запустил новый социальный сервис для детей
12 марта 2018 12:40
59
Сбербанк запустил новый социальный сервис для детей «Островок безопасности». Проект рассматривает любой офис Сбербанка как еще одно место, помимо полицейского участка, куда может прийти каждый ребёнок, если он потеряется.
Детские «Островки безопасности» от Сбербанка гарантируют, что любой потерявшийся ребенок и обратившийся за помощью в отделение Банка, будет находиться в безопасном месте под присмотром сотрудника. Также сотрудники Банка, свяжутся со скорой помощью и полицией, чтобы сообщить о потерявшемся.
«Согласно стратегии развития, Сбербанк строит экосистему, которая подразумевает не только финансовые продукты, но и социальные программы, направленные на различные группы наших клиентов», — говорит заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Торбахов. — Проект, нацеленный на заботу о детях, как о наиболее незащищенной категории, вклад банка в наше общее будущее».
В России по данным ПСО «Лиза Алерт» ежегодно теряется 50 тысяч детей, большинство из них теряются в многолюдных местах. Дети, оказавшиеся одни на улице, часто не знают, что им делать, к кому можно обратиться, кому можно доверять. Ребенок боится подойти к взрослым и сказать о том, что он потерялся. Отделения Сбербанка находятся в заметных местах и имеют яркий запоминающийся логотип. Родители могут объяснить своему ребенку, что в случае сложной ситуации у него есть возможность обратиться за помощью в отделение Сбербанка, где ему обязательно помогут.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
12 марта 2018 12:10
Количество проданных авто при этом увеличилось всего на 11,3 %. Экономика региона
91
12 марта 2018 11:08
Заключено соответствующее соглашение. Экономика региона
140
12 марта 2018 10:55
В главный финансовый документ региона внесут изменения. Экономика региона
150
Финансы и Банки
12 марта 2018 12:40
В офисы банка может прийти каждый ребёнок, если он потеряется. Финансы и Банки
59
7 марта 2018 14:01
С 10 марта офисы работают в прежнем режиме. Финансы и Банки
336
6 марта 2018 12:56
Банк отказался предоставлять информацию о «Самаратрансстрое». Финансы и Банки
424
Строительство
6 марта 2018 10:03
Здание расположено в границах улиц Дерябинской и Самойловской. Строительство
668
1 марта 2018 11:15
Текущий норматив высоты потолков в жилье эконом-класса составляет 2,4 метра. Строительство
257
28 февраля 2018 09:39
Площадка под застройку уже определена. Строительство
389
Новости
|
02.03.2018
Клеевые точки - современный фиксирующий материал для различных полиграфических...
|
28.02.2018
Можно смело заявить, что в действительности дома из бруса, не перестают терять...
|
27.02.2018
Деревянные паллеты активно применяются в различных сферах деятельности:...
Налоги
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1264
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1239
19 сентября 2016 15:30Рынок труда в Самаре в текущем году
Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
2270
Бизнес
12 февраля 2018 17:42
Программа 1С - специализированный бухгалтерский продукт с огромными функциональными возможностями. Бизнес
189
1 февраля 2018 15:06Кадровый консалтинг и его роль в деятельности предприятий
Руководство любого предприятия в условиях постоянно ужесточающейся конкуренции всегда ищет пути улучшения эффективности и результативности его... Бизнес
239
25 января 2018 23:01
Член правления компании «Сибур» Кирилл Шамалов расстался с главой фонда «Национальное интеллектуальное развитие» Катериной Тихоновой. Бизнес
845
Новости компаний
5 марта 2018 10:45
Жителям региона советуют не приближаться к подтопленным объектам электроэнергетики. Новости компаний
224
2 марта 2018 11:58
Недобросовестные потребители могут быть привлечены к административной и даже уголовной ответственности. Новости компаний
330
28 февраля 2018 09:34
Цены на новинку начинаются от 492 400 рублей. Новости компаний
476
26 февраля 2018 11:28
От незаконных действий потребителей страдает не только электросетевая и сбытовая компании, несущие убытки, но и добропорядочные граждане. Новости компаний
459
IT и Коммуникации
24 января 2018 16:42
Для всех, кого интересует профессиональное создание сайтов в сети интернет, а также СЕО-услуги, будет весьма полезен сайт Puslapiu kurimas . IT и Коммуникации
247
25 ноября 2017 10:09
Sennheiser по праву считается одной из ведущих компаний в отрасли аудио индустрии по всему миру. Данный бренд зарекомендовал себя, как качественный... IT и Коммуникации
356
9 ноября 2017 20:55
Выбрав мобильный телефон или планшет, после покупки у нас появляется другая важная задача: приобрести аксессуары - стильные и качественные, по доступным ценам. IT и Коммуникации
397
Транспорт
12 марта 2018 13:20
Время покупки полиса предлагается ограничить 90 минутами. Транспорт
31
12 марта 2018 13:15
Ожидается, что проезжая часть будет четырехполосной. Транспорт
43
12 марта 2018 12:52
На данный момент реконструкция улицы выполнена на 90%. Транспорт
66
12 марта 2018 12:05
Соответствующий законопроект перевнесут в Госдуму. Транспорт
91
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
62
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
679
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
623
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1265
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
806
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
885
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1495
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
806
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3967
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2294
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2736
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2634
Мероприятия
В Самаре на стадионе "Локомотив" прошел товарищеский матч ветеранов "Крыльев" и сборной команды облправительства