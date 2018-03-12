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Сбербанк запустил новый социальный сервис для детей «Островок безопасности». Проект рассматривает любой офис Сбербанка как еще одно место, помимо полицейского участка, куда может прийти каждый ребёнок, если он потеряется.Детские «Островки безопасности» от Сбербанка гарантируют, что любой потерявшийся ребенок и обратившийся за помощью в отделение Банка, будет находиться в безопасном месте под присмотром сотрудника. Также сотрудники Банка, свяжутся со скорой помощью и полицией, чтобы сообщить о потерявшемся.«Согласно стратегии развития, Сбербанк строит экосистему, которая подразумевает не только финансовые продукты, но и социальные программы, направленные на различные группы наших клиентов», — говорит заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Торбахов. — Проект, нацеленный на заботу о детях, как о наиболее незащищенной категории, вклад банка в наше общее будущее».В России по данным ПСО «Лиза Алерт» ежегодно теряется 50 тысяч детей, большинство из них теряются в многолюдных местах. Дети, оказавшиеся одни на улице, часто не знают, что им делать, к кому можно обратиться, кому можно доверять. Ребенок боится подойти к взрослым и сказать о том, что он потерялся. Отделения Сбербанка находятся в заметных местах и имеют яркий запоминающийся логотип. Родители могут объяснить своему ребенку, что в случае сложной ситуации у него есть возможность обратиться за помощью в отделение Сбербанка, где ему обязательно помогут.