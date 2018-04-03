Сбербанк запустил кредитную карту для путешествий

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Сбербанк запустил в рамках акции кредитную карту Visa Classic с повышенными бонусами для путешественников и уникальным дизайном. Повышенные СПАСИБО начисляются за покупки в акционных категориях во всех странах мира. Оформить карту можно до 14 мая 2018 года.По карте начисляется 10% бонусов СПАСИБО на покупку авиа– и железнодорожных билетов, оплату отелей, аренды авто, покупок в категории «развлечения» (театры, кино, книжные магазины) до 31.07.2018. Также 2% СПАСИБО начисляется при оплате покупок за рубежом, в течение трех лет или до момента перевыпуска карты.Ставки по кредитной карте составляют 23,9% в рамках предодобренного предложения для клиентов Сбербанка и 27,9% – для остальных клиентов. При оформлении карты предоставляется бесплатная услуга «Мобильный банк» с СМС информированием обо всех операциях по карте, а клиенты с предодобренным предложением могут оформить карту с бесплатным обслуживанием на весь период действия карты.«Мы отмечаем интерес наших клиентов к использованию кредитных карт за рубежом: в прошлом году оборот за границей по ним вырос на 50% по сравнению с 2016 годом. Новая лимитированная карта Сбербанка делает путешествия доступнее. Мы рассчитываем, что в преддверии лета она будет пользоваться спросом у наших клиентов», – комментирует исполнительный директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Игорь Ковалев.