Сбербанк заключил в Поволжье первую кредитную сделку со счетами эскроу

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Сбербанк провел первую в Поволжье кредитную сделку с использованием эскроу-счетов.Кредитная линия была открыта девелоперской компании ООО «Специализированный застройщик «УПСК Жилстрой» для строительства микрорайона «Дубки». Строительствомикрорайона будет проводиться в городе Оренбурге на улице Уральской.С 1 июля в связи со вступлением в силу поправок к закону 214-ФЗ дольщики получили возможность выбирать два механизма банковского контроля средств, внесенных вкачестве оплаты строящейся жилплощади, один из которых — счета эскроу.Счет эскроу — специальный счет, на котором аккумулируются денежные средства в период строительства. На данный счет покупатель жилья вносит денежные средстваединовременно или в рассрочку. Этот механизм обеспечивает защиту средств покупателей, так как списание средств со счета эскроу возможно только при условиизавершения строительства объекта недвижимости, а у дольщика сохраняется гарантия возврата средств.Кредит с применением счетов эскроу от Сбербанка предусматривает финансирование до 85% бюджета проекта строительства жилого дома, при этом квартиры продаются подоговорам долевого участия. Сбербанк также предусматривает полную или частичную отсрочку по оплате процентов застройщику, использующему счета эскроу, на периодстроительства.В соответствии с утвержденной Правительством РФ дорожной картой, к середине 2019 года таких сделок должно быть уже не менее 30% от общего числа зарегистрированныхдоговоров долевого участия (ДДУ). А к концу 2020 года — до 95% ДДУ.