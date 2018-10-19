Сбербанк заключил в Поволжье первую кредитную сделку со счетами эскроу
19 октября 2018 09:29
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Сбербанк провел первую в Поволжье кредитную сделку с использованием эскроу-счетов.
Кредитная линия была открыта девелоперской компании ООО «Специализированный застройщик «УПСК Жилстрой» для строительства микрорайона «Дубки». Строительство
микрорайона будет проводиться в городе Оренбурге на улице Уральской.
С 1 июля в связи со вступлением в силу поправок к закону 214-ФЗ дольщики получили возможность выбирать два механизма банковского контроля средств, внесенных в
качестве оплаты строящейся жилплощади, один из которых — счета эскроу.
Счет эскроу — специальный счет, на котором аккумулируются денежные средства в период строительства. На данный счет покупатель жилья вносит денежные средства
единовременно или в рассрочку. Этот механизм обеспечивает защиту средств покупателей, так как списание средств со счета эскроу возможно только при условии
завершения строительства объекта недвижимости, а у дольщика сохраняется гарантия возврата средств.
Кредит с применением счетов эскроу от Сбербанка предусматривает финансирование до 85% бюджета проекта строительства жилого дома, при этом квартиры продаются по
договорам долевого участия. Сбербанк также предусматривает полную или частичную отсрочку по оплате процентов застройщику, использующему счета эскроу, на период
строительства.
В соответствии с утвержденной Правительством РФ дорожной картой, к середине 2019 года таких сделок должно быть уже не менее 30% от общего числа зарегистрированных
договоров долевого участия (ДДУ). А к концу 2020 года — до 95% ДДУ.
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