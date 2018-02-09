Сбербанк выдал первые льготные ипотечные кредиты для семей с детьми с и запустил продукт онлайн

Я нашел ошибку
Главные новости: 
В более чем 60 школах региона приостановлено обучение в отдельных классах.
В Самарской области 24 школы и четыре детских сада закрыты на карантин из-за ОРВИ и гриппа
12 марта со сцены Самарской государственной Филармонии будет назван абсолютный победитель конкурса профессионального мастерства.
Определилась пятёрка победителей конкурса "Учитель года Самарской области"
В соборе в честь иконы Пресвятой Богородицы «Умиление» настоятель храма, благочинный Новокуйбышевского благочиния протоиерей Владимир Загаринский отслужил панихиду. После панихиды собравшиеся возложили цветы к Вечному огню на центральной площади города.
В Новокуйбышевске прошла поминальная панихида в память о погибших сотрудников на пожаре здания УВД в Самаре 10 февраля 1999 года
В рамках визита 12 февраля члены СПЧ проведут приём граждан на площадке Уполномоченного по правам человека в Самарской области.
Самарскую область посетят члены Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
Специалисты СКС будут находиться там с 10 до 12 часов.
Выездной ЦОК СКС будет работать в собесах Советского и Кировского районов
Всего финалистами Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» стали пять представителей ОНФ. Этот конкурс для руководителей нового поколения – один из проектов линейки «Россия – страна возможностей», которая появилась по поручению президента Росси
Представитель ОНФ в Самарской области Сергей Бурцев рассказал об участии в конкурсе «Лидеры России»
В 31 турнире примут участие более 100 команд из Приволжского Федерального округа, в четырех возрастных категориях.
В селе Богатое пройдет турнир Самарской области по футболу «Зимний мяч Богатое»
Принять участие в конкурсе могут муниципальные служащие, другие должностные лица органов местного самоуправления на территории городского округа Самара и работники подведомственных им организаций.
Начинается прием документов для участия в конкурсе «Лучший специалист местного самоуправления городского округа Самара»
сегодня  Пятница, 9 февраля, 17:44
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -7 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 09/02:
USD 57.67
0.72
EUR 70.77
0.24
Искать
Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Сбербанк выдал первые льготные ипотечные кредиты для семей с детьми с и запустил продукт онлайн

9 февраля 2018 13:21
138
Сбербанк выдал первые льготные ипотечные кредиты для семей с детьми с и запустил продукт онлайн Продукт доступен по всей России.
Продукт доступен по всей России.

Сбербанк запустил новый продукт «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» с льготной ставкой 6% годовых и выдал первые кредиты на покупку жилья.
Первыми обладателями льготной ипотеки от Сбербанка стали семьи из Екатеринбурга, Набережных Челнов, Луховиц и Якутска. Продукт доступен по всей России. Выбрать квартиру, подать документы и получить одобрение клиенты могут в том числе онлайн — на сайте www.domclick.ru или с помощью мобильного приложения «ДомКлик».

Льготная ставка в размере 6 % действует три года для граждан РФ, у которых родился второй ребёнок в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, и пять лет в случае рождения третьего ребёнка в тот же период. По условиям программы ставка после окончания льготного периода не должна превышать размер ключевой ставки ЦБ, действующей на дату выдачи кредита, увеличенной на 2 п. п. Период действия льготной ставки для семьи с двумя детьми может быть продлён в случае, если в семье после выдачи льготного кредита появился третий ребёнок. При этом можно приобрести жилую недвижимость на первичном рынке, как на стадии строительства, так и уже с оформленным правом собственности.

Обязательными требованиями является первоначальный взнос в размере не менее 20 % от стоимости приобретаемой недвижимости, а также страхование жизни, здоровья и залога. Сумма кредита — до 8 млн рублей при покупке жилья в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге или Ленинградской области. На остальной территории предельный объём ипотеки — до 3 млн рублей.
«Ипотека под 6 % — это действительно ощутимая поддержка для семей с детьми. Программа уникальна для нашей страны и может дать серьёзный импульс развитию рынка недвижимости и ипотечного кредитования, — отметил директор дивизиона ДомКлик Сбербанка Николай Васев. – Сбербанк постарался сделать продукт не только выгодным, но и удобным, сделав доступным оформление льготной ипотеки онлайн через сервис ДомКлик».
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
8 февраля 2018  13:30
По итогам 2017 года ОЭЗ «Тольятти» вновь подтвердила свою эффективность
По итогам 2017 года ОЭЗ «Тольятти» вновь подтвердила свою эффективность
Управляющей компанией подведены итоги работы за истекший год.  Экономика региона
340
8 февраля 2018  10:22
Потребление электроэнергии в Самарской области в январе 2018 года увеличилось на 0,3%
Потребление электроэнергии в Самарской области в январе 2018 года увеличилось на 0,3%
Такие данные получены по сравнению с январем 2017 года. Экономика региона
164
7 февраля 2018  23:59
Столь низкий показатель может добавить ЦБ решимости при снижении ставки, допускают аналитики.
Рост цен в январе в годовом выражении замедлился до 2,2% — это очередной исторический рекорд
Столь низкий показатель может добавить ЦБ решимости при снижении ставки, допускают аналитики.  Экономика региона
308
Весь список
Финансы и Банки
9 февраля 2018  13:21
Сбербанк выдал первые льготные ипотечные кредиты для семей с детьми с и запустил продукт онлайн Продукт доступен по всей России.
Сбербанк выдал первые льготные ипотечные кредиты для семей с детьми с и запустил продукт онлайн
Продукт доступен по всей России. Финансы и Банки
138
8 февраля 2018  13:05
Что можно сделать с помощью устройств самообслуживания Сбербанка?
Что можно сделать с помощью устройств самообслуживания Сбербанка?
Банкоматы и информационно-платежные терминалы – давно ушли только от функции «снять/внести». Финансы и Банки
312
7 февраля 2018  17:30
Риск распространения санкций на суверенный долг России после обнародования доклада Минфина США снизился, и это окажет позитивное влияние на курс рубля в 2018 году, считают аналитики. Однако они указывают на появление новых рисков.
Аналитики начали менять прогнозы по рублю после выхода обзора Минфина США
Риск распространения санкций на суверенный долг России после обнародования доклада Минфина США снизился, и это окажет позитивное влияние на курс рубля в 2018 году,... Финансы и Банки
302
Весь список
Строительство
8 февраля 2018  16:06
Снять квартиру в Смоленске с помощью профессиональной компании
Снять квартиру в Смоленске с помощью профессиональной компании
 Многие люди нуждаются в жилье, и решаются снять себе квартиру. Понятно, что это может потребовать усилий, так как не всегда просто найти подходящий вариант.... Строительство
60
7 февраля 2018  18:56
Особенности ЖК «Парк легенд»
Особенности ЖК «Парк легенд»
 ЖК «Парк легенд» - масштабная застройка территории, принадлежащей ранее заводу ЗИЛ.   Строительство
67
5 февраля 2018  13:04
Самарские строители не выполнили план по вводу жилья по итогам 2017 года На сегодняшний день в городе остается 30 проблемных объектов.
Самарские строители не выполнили план по вводу жилья по итогам 2017 года
На сегодняшний день в городе остается 30 проблемных объектов. Строительство
494
Весь список

Новости

Доступная цена дома из газобетона под ключ - компания Монолит Хаус
22.01.2018
Доступная цена дома из газобетона под ключ - компания Монолит Хаус
 Достаточно доступна  цена дома из газобетона под ключ  в компании Монолит...
Как выбрать жилье эконом-класса в новостройках Москвы?
05.01.2018
Как выбрать жилье эконом-класса в новостройках Москвы?
 Москва – это город возможностей, куда постоянно приезжает молодежь со всей...
Лучший сервис для поиска и сдачи квартир в аренду
28.12.2017
Лучший сервис для поиска и сдачи квартир в аренду
Теперь  аренда апартаментов в москве  или любой другой недвижимости...
Все новости →
Налоги
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1141
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
1106
19 сентября 2016  15:30
Рынок труда в Самаре в текущем году
 Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
2164
Весь список
Бизнес
1 февраля 2018  15:06
Кадровый консалтинг и его роль в деятельности предприятий
 Руководство любого предприятия в условиях постоянно ужесточающейся конкуренции всегда ищет пути улучшения эффективности и результативности его... Бизнес
114
25 января 2018  23:01
Член правления компании «Сибур» Кирилл Шамалов расстался с главой фонда «Национальное интеллектуальное развитие» Катериной Тихоновой.
Bloomberg узнал о расставании Кирилла Шамалова и Катерины Тихоновой
Член правления компании «Сибур» Кирилл Шамалов расстался с главой фонда «Национальное интеллектуальное развитие» Катериной Тихоновой.   Бизнес
669
22 января 2018  17:14
Всероссийский Бизнес-форум Высота
Всероссийский Бизнес-форум Высота
 Для всех бизнесменов будет интересным и полезным всероссийский бизнес-форум Высота.  Бизнес
208
Весь список


Новости компаний
8 февраля 2018  11:12
«ЭнергосбыТ Плюс» разместит дополнительные боксы для приема показаний приборов учета горячей воды на жилых домах Самары
«ЭнергосбыТ Плюс» разместит дополнительные боксы для приема показаний приборов учета горячей воды на жилых домах Самары
В общей сложности планируется в феврале-марте установить порядка 130 подобных боксов. Новости компаний
296
8 февраля 2018  10:28
Новым президентом АвтоВАЗа может стать Алеш Братож
Новым президентом АвтоВАЗа может стать Алеш Братож
Сейчас он занимает пост исполнительного вице-президента по производству и управлению цепочкой поставок завода. Новости компаний
304
6 февраля 2018  11:49
80 000 граждан-потребителей стали пользователями Личного кабинета Самараэнерго
80 000 граждан-потребителей стали пользователями Личного кабинета Самараэнерго
Всё большую популярность у потребителей приобретают предоставляемые гарантирующим поставщиком дистанционные сервисы.  Новости компаний
267
4 февраля 2018  12:54
АВТОВАЗ вернул скидки при trade-in и утилизации С 1 февраля компания предлагает скидку в 20-30 тыс. рублей при сдаче старого автомобиля по схеме trade-in.
АВТОВАЗ вернул скидки при trade-in и утилизации
С 1 февраля компания предлагает скидку в 20-30 тыс. рублей при сдаче старого автомобиля по схеме trade-in. Новости компаний
438
Весь список
IT и Коммуникации
24 января 2018  16:42
Продвижение сайтов и другие услуги - Puslapiu kurimas
Продвижение сайтов и другие услуги - Puslapiu kurimas
 Для всех, кого интересует профессиональное создание сайтов в сети интернет, а также СЕО-услуги, будет весьма полезен сайт  Puslapiu kurimas .  IT и Коммуникации
115
25 ноября 2017  10:09
Обзор наушников Sennheiser GSP 350
Обзор наушников Sennheiser GSP 350
 Sennheiser по праву считается одной из ведущих компаний в отрасли аудио индустрии по всему миру. Данный бренд зарекомендовал себя, как качественный... IT и Коммуникации
239
9 ноября 2017  20:55
Аксессуары к телефонам и планшетам - как выбрать
Аксессуары к телефонам и планшетам - как выбрать
 Выбрав мобильный телефон или планшет, после покупки у нас появляется другая важная задача: приобрести аксессуары - стильные и качественные, по доступным ценам. IT и Коммуникации
267
Весь список
Транспорт
7 февраля 2018  10:59
В Самаре уволен водитель маршрутки, ударивший женщину - водителя троллейбуса
В Самаре уволен водитель маршрутки, ударивший женщину - водителя троллейбуса
Проверка проведена по сообщениям жителей города. Транспорт
284
6 февраля 2018  10:22
Движение на федеральных дорогах Поволжья осуществляется в штатном режиме
Движение на федеральных дорогах Поволжья осуществляется в штатном режиме
Более 260 единиц специализированной техники продолжают работу по расчистке проезжей части федеральных. Транспорт
200
5 февраля 2018  11:55
В Самаре не собираются закрывать остановки Средний и Нижний пляж на Волге Речь идет о работе во время ЧМ-2018.
В Самаре не собираются закрывать остановки Средний и Нижний пляж на Волге
Речь идет о работе во время ЧМ-2018. Транспорт
319
5 февраля 2018  11:49
По Куйбышевской железной дороге за январь 2018 перевезли на 1,3% больше пассажиров Такие данные получены по сравнению с прошлым годом.
По Куйбышевской железной дороге за январь 2018 перевезли на 1,3% больше пассажиров
Такие данные получены по сравнению с прошлым годом. Транспорт
181
Весь список


Видео
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
526
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
556
15 января 2018  11:35
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Малые города" Самарской области - территории особого внимания
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему.
Социум
1795
15 января 2018  09:52
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар Горели домашние вещи.
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар
Горели домашние вещи. Происшествия
609
12 января 2018  13:31
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
608
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
7305
Весь список

Фоторепортажи
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
416
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3500
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2013
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2441
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2331
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1957
Весь список

Мероприятия
В Новокуйбышевске прошла поминальная панихида в память о погибших сотрудников на пожаре здания УВД в Самаре 10 февраля 1999 года
Сотрудники Госавтоинспекции Самары провели флеш-моб под девизом "Свет спасает жизнь!"
Юные вокалисты из Самары и Самарской стали участниками международного конкурса «Ты супер!»
Весь список
Популярное
за сегодня

Парник на «Самара Арене» в полном порядке, установлено 15 тысяч зрительских кресел

952

Аэропорт Курумоч расширяет спектр услуг: пассажиры теперь смогут воспользоваться услугами каршеринга

810

Основные работы на стадионе «Самара Арена» будут завершены к 30 марта

621
за неделю

Елена Лапушкина лично проконтролировала ход работ по устранению последствий взрыва газа на Димитрова

2156

Аэропорт Курумоч расширяет спектр услуг: пассажиры теперь смогут воспользоваться услугами каршеринга

2031

В Волжском районе Самарской области на трассе столкнулись 6 автомобилей

1599
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Февраль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда