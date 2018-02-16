Сбербанк впервые снизил ставку по потребительским кредитам до 11,5%

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Сбербанк запускает весеннюю акцию по продуктам «Потребительский кредит без обеспечения» и «Потребительский кредит под поручительство». Снижение составило 1,4 п.п. и коснулось кредитов на сумму от 250 тысяч рублей. Минимальная ставка в рамках акции – 11,5% и распространяется на оба продукта. Это самая низкая ставка по потребительским кредитам, которую когда-либо предлагал Сбербанк.«Сегодня мы запустили рекордно низкие для Сбербанка ставки по потребительским кредитам. Предложенные условия призваны поддержать высокий потребительский спрос, который мы наблюдали в ходе нашей зимней акции. В декабре-январе выдачи Сбербанка выросли на 57% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и достигли максимального значения для этих месяцев – более 225 млрд рублей», - сообщил управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» ПАО Сбербанк Сергей Широков.В Сбербанке отсутствуют какие-либо комиссии по кредиту, а предложение по страхованию жизни, которое является добровольным, не влияет на размер процентной ставки по кредитному договору.Подробнее с новыми условиями кредитования можно ознакомиться на сайте Сбербанка www.sberbank.ru в разделе потребительского кредитования, по телефону горячей линии 8-800-555-555-0 или в отделениях банка.