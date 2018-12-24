Сбербанк утвердил новые коробочные решения в сфере ЖКХ

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Сбербанк утвердил коробочные решения по кредитованию концессионных проектов в водоснабжении/водоотведении и в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.Стандартное коробочное решение — набор документации для подготовки, сопровождения и финансирования концессионных проектов в различных отраслях, предоставляемый инвесторам для заполнения и дальнейшей подачи частных концессионных инициатив. В его состав входит концессионное соглашение с приложениями, в том числе прямое соглашение, основные условия и шаблон финансовой модели.Концессионные соглашения, касающиеся объектов, на которых осуществляется обработка, обезвреживание и размещение твердых коммунальных отходов, планируется заключать между юридическим лицом и субъектом РФ. Концессионные соглашения по реконструкции и эксплуатации объектов водоснабжения и (или) водоотведения будут трёхсторонними — между юридическим лицом, муниципальным образованием и субъектом РФ.Кредит в соответствии с условиями финансирования концессионных проектов будет предоставляться на срок до 15 лет. Доля средств частного инвестора должна составлять не менее 30% от бюджета проекта, остальные 70% — кредитные средства банка. Реализация проекта проводится через специальную проектную компанию (SPV), залогом являются ее акции, дополнительного внешнего обеспечения не требуется., вице-президент Сбербанка:«Мы готовы рассматривать и финансировать самые разные проекты по созданию объектов инфраструктуры. Для максимального учета потребностей субъектов, муниципалитетов и инвесторов возможно использование отличной от рекомендуемой формы концессионной документации, главное, чтобы она соответствовала требованиям законодательства и банка. При этом типовые решения, как показывает практика, помогают получить банковское финансирование небольшим региональным проектам, способствуют сокращению временных и денежных затрат на их подготовку».Напомним, ранее Сбербанк разработал и утвердил аналогичные решения в сфере теплоснабжения, образовании и гериатрии. За 2018 год уже приняты решения о финансировании более чем 20 сделок на сумму около 10 млрд руб. Теперь в арсенале Сбербанка пять коробочных отраслевых решений. В планах — не менее 50 сделок в сфере ГЧП, в том числе не менее 20 млрд руб. в сфере обращения с ТКО, не менее 10 млрд руб. — в проектах водоснабжения и водоотведения.

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