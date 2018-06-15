Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам онлайн
15 июня 2018 10:10
Сбербанк запустил акцию по потребительским кредитам. В рамках акции предлагается дисконт в размере 0,5 п.п. к базовой ставке при подаче кредитной заявки в Сбербанк Онлайн. Минимальная ставка в рамках акции составляет 11,4%.
Ставка 11,4% предлагается на суммы кредита от 1 млн рублей, диапазоны ставок 11,4-15,4% при сумме кредита от 300 тысяч до 1 миллиона рублей и 12,4–19,4% при сумме кредита от 30–300 тыс. рублей.
«Сбербанк стремится перевести максимум своих сервисов в digital. В рамках этого общего стратегического видения мы предлагаем удобный сервис в Сбербанк Онлайн, который позволяет оформить кредит в любое время и в любом месте без необходимости посещения офиса. Сейчас уже треть клиентов обращается к нам за потребительскими кредитами онлайн. Мы рассчитываем, что акция со сниженными ставками будет способствовать увеличению этой доли и станет хорошим стимулом для перехода клиентов в онлайн», — рассказал управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.
Подать заявку на потребительский кредит онлайн можно в веб-версии интернет-банка «Сбербанк Онлайн», в 2018 году функционал кредитной заявки появится в мобильном приложении.
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