Сбербанк провел деловой завтрак в Давосе
28 января 2019 10:23
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Сбербанк провел деловой завтрак «Бизнес в (Де)глобализированном мире» на ежегодном саммите Всемирного экономического форума в Давосе. В мероприятии участвовали лидеры международного и российского бизнеса, представители образования и органов власти. Дискуссию модерировал Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.
Деловой завтрак начался с голосования, в котором приняли участие его спикеры и гости. Было предложено ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы глобализацию?» Большинство участников мероприятия (84,2%) ответили на этот вопрос утвердительно. Глава Сбербанка уточнил, что глобализация — это свободное движение товаров, капитала, технологий, информации, трудовых ресурсов и данных, после чего попросил участников завтрака проголосовать повторно. Результаты голосования изменились незначительно.
Ключевыми спикерами делового завтрака Сбербанка стали: Максим Орешкин, министр экономического развития России; Ксавье Беттель, премьер-министр Люксембурга; Энтони Блэр, экс-премьер-министр Великобритании; Анатолий Чубайс, Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО»; Боб Мориц, Президент PwC; Наире Вудс, декан Школы госуправления им. Блаватника, Оксфорд; Франсуа Ортало-Манье, декан Лондонской школы бизнеса; Алексей Мордашов, председатель совета директоров ПАО «Северсталь»; Сергей Гуриев, главный экономист Европейского банка реконструкции и развития; Якоб Френкель, Председатель Правления JPMorgan Chase International; Кайрат Калимбетов, управляющий Международным финансовым центром «Астана».
Первая часть дискуссии была посвящена роли государств в процессах глобализации и деглобализации мировой экономики. Герман Греф отметил, что начало деглобализации как нового мирового тренда было зафиксировано в 2008 году, и попросил спикеров ответить на вопросы, что будет дальше и как можно эту тенденцию остановить.
Максим Орешкин, министр экономического развития России:
«Мы подошли к концу 30-летнего суперцикла активной глобализации в мировой экономической политике. Он принес существенную добавленную стоимость мировой экономике. Но эта стоимость не была равномерно распределена между государствами. Пока проблемы равномерного распределения добавленной стоимости не будут решены, мы будем видеть нарастание деглобализации».
По мнению декана Школы госуправления им. Блаватника Наире Вудс, люди выступают не столько против глобализации, сколько против капитализма как такового. Люди не доверяют глобальным компаниям, во многих странах появился спрос на национализацию, контроль государства.
Наире Вудс, декан Школы госуправления им. Блаватника, Оксфорд:
«Возникает мир другой экономической модели. Это Китай и другие страны, которые внедряют новую модель инвестирования, инфраструктурных реформ. Сейчас социальные сети могут убить нас (бизнес той или иной компании) за неделю. Не потому, что мы не соответствуем закону, а потому, что мы не соответствуем социальному запросу общества. Нужно учитывать специфику каждой страны».
Герман Греф согласился с заявлением Наире Вудс. Он добавил, что глобализацию и деглобализацию поддерживают сегодня те страны, которым прямо выгодно то или иное изменение мировых экономических отношений. С торжеством деглобализации мир вступает в период торговых войн, отметил глава Сбербанка.
Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:
«Когда глобализация приносила выгоду США, они использовали этот инструмент. Сейчас Китай занимает более активные позиции, и Китаю глобализация приносит больше выгод, поэтому США меняют свою позицию. Начинаются торговые войны, которые приносят 510 млрд долларов убытков мировой экономике. Потенциально они могут вырасти почти до 3 трлн долларов. Каждая страна почувствует этот удар».
Для борьбы с новой мировой тенденцией деглобализации спикеры делового завтрака предлагали разные рецепты. Так, по мнению декана Лондонской школы бизнеса Франсуа Ортало-Манье, сторонникам и противникам глобализации нужно договариваться, найти и разграничить области, где те и другие смогут чувствовать себя комфортно и эффективно сотрудничать. В свою очередь Председатель Правления банка GP Morgan Chase International Якоб Френкель считает, что глобализация, которая несет добро, доверие, технический прогресс, должна поддерживаться правительствами. А любые изменения должны идти сверху.
Ксавье Беттель, премьер-министр Люксембурга:
«Мы должны работать с бизнес-сообществом и выступать против популистов, когда они предлагают простые решения, например, по выходу из ЕС. Нам нужно напоминать людям, что такое — жить без глобализации. Я часто говорю журналистам, что в Европе надо на один день восстановить границы и таможни, чтобы люди почувствовали, что это такое».
Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:
«Действительно, никто не хотел бы возвращения границ и всего остального. Современный мир характеризует слово ʺбесшовностьʺ — это мир без разделительных линий. Мы сейчас строим такие экосистемы в бизнесе».
По мнению Сергея Гуриева, пока нет ответа на вопрос, обратима ли глобализация. Все решится в «социальных СМИ», социальных сетях. Если мейнстримные политики научатся ими пользоваться, то они не проиграют популистам.
Сергей Гуриев, главный экономист Европейского банка реконструкции и развития:
«Мы видели, что происходит в экономиках, когда к власти приходят люди, которые за деглобализацию. Они создают экономику кумовства. В этом смысле деглобализация — это путь в никуда. Глобализация — это вопрос справедливости и равенства возможностей. Важно, как вы переходите из точки А в точку Б. Если это несправедливый переход, люди будут против и результата тоже. Битва за глобализацию еще не проиграна».
Анатолий Чубайс отметил, что, по его мнению, тот процесс, который сейчас происходит, — более глубинное явление, чем деглобализация, а именно мировой кризис либерализма. Также он отметил, что «деглобализация — это удар по миллионам людей, который радикально изменит их жизнь».
Тони Блэр в своем выступлении обратил внимание участников дискуссии, что глобализация — эта та сила, которая подпитывается людьми, а не является решениями правительств. Во всех странах есть кризисы, проблемы, но не стоит забывать, что в целом мир развивается по пути прогресса, а он в свою очередь приводит к изменениям, которые в том числе могут не нравиться людям. И те политики, которые способны эти изменения принять и объяснить их необходимость людям, выиграют и смогут повлиять на процесс разделения между различными слоями общества.
Второй блок дискуссии был посвящен стратегиям бизнеса в период деглобализации. Герман Греф вынес на голосование вопрос: что может привести к откату процесса деглобализации? Победил вариант ответа: «Технологический и социальный прогресс предоставят нам новое решение» — более 55% голосов.
По мнению Президента компании PwC Боба Морица, особенно важно, чтобы глобализация предоставляла выгоды всем, а не только отдельным корпорациям.
Боб Мориц, Президент PwC:
«Очень важно, чтобы ваша организация развивалась быстро. Для этого нужно иметь технологии и данные. Так сокращается путь между цепочками поставок и опытом клиента. Правильное исполнение, скорость и гибкость очень важны. Они помогут нам быть успешными и принести добро обществу».
Алексей Мордашов, председатель совета директоров ПАО «Северсталь»:
«Если даже на один день остановить глобализацию, мы не сможем прожить этот день. Электричества не будет. Популизм — это очень опасно. Люди забывают о выгодах глобализации. Нужно более ответственно вести себя всем нам — политикам, общественным деятелям».
Дискуссия завершилась еще одним опросом, в ходе которого участникам было предложено ответить на вопрос: как компаниям реагировать на деглобализацию? Большинство участников разделяют мнение, что необходимо обеспечивать альтернативные цепочки поставок и разрабатывать резервные планы.
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