Я нашел ошибку
Главные новости: 
В театре «СамАрт» состоится премьера спектакля «Маугли»
В театре «СамАрт» состоится премьера спектакля «Маугли»
За победу в конкурсе и профессиональное признание коллег будут бороться представители городов Отрадный, Самара, Тольятти, Красноярского и Большеглушицкого муниципальных районов Самарской области.
В финале областного конкурса «Профессиональное признание – 2018» выберут лучшего библиотекаря региона
Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос предоставления лицам предпенсионного возраста ежемесячной денежной выплаты на проезд, а также права на льготный проезд в общественном транспорте с использованием социальной карты жителя Самарской области.
Принят комплекс мер по поддержке жителей Самарской области предпенсионного возраста
Андрей Олех также поделился дальнейшими творческими планами. В работе новый роман, но не о Безымянке, а о далеких исторических событиях – падении Волжской Булгарии.
В СОУНБ самарский писатель Андрей Олех представил заключительный роман трилогии о Безымянке
Участниками «Доброго урока» в этот день станут около 100 активных школьников города.
В Самаре пройдет самый добрый урок
По инициативе Дмитрия Азарова думская фракция партии «Единая Россия» разработала соответствующие нормативно-правовые акты.
Депутаты Самарской губернской думы поддержали законопроект о сохранении мер социальной поддержки жителей региона
Суд обязал мужчину выплачивать на содержание ребенка ¼ часть всех видов заработка.
В Елховском районе отец-алиментщик оплатил долг, узнав о грозящей ему уголовной ответственности
Вблизи вулкана возникли трещину глубиной до 40 метров.
В Баку проснулся второй по величине в мире грязевой вулкан
сегодня  Понедельник, 24 сентября, 16:11
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +19 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 24/09:
USD 66.25
-0.22
EUR 78.08
0.33
Искать
Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Сбербанк предложил детям «Билеты в будущее»

24 сентября 2018 13:36
97
Сбербанк предложил детям «Билеты в будущее» С его помощью можно в комфортном режиме накопить на обучение ребенка в вузе.
С его помощью можно в комфортном режиме накопить на обучение ребенка в вузе.

Новый продукт «Билет в будущее» создан на основе исследования реальных потребностей клиентов Сбербанка. Исследование показало, что родители детей дошкольного и школьного возраста в наибольшей степени переживают из-за того, что не смогут в будущем оплатить обучение в вузе, правильно выбрать вуз и будущую специальность с учетом склонностей и способностей ребенка. Именно эти вопросы помогает решить «Билет в будущее», позволяющий накопить необходимую сумму к нужному сроку, а также получать консультации профессиональных образовательных консультантов.

Взнос по полису начинается от 2000 руб. в месяц. Размер взноса подбирается индивидуально и зависит от возможностей бюджета родителей и их ожиданий относительно финансового капитала для ребенка. Сроки программы — от 5 до 17 лет. Периодичность внесения взносов может быть единовременной, ежегодной, ежеквартальной или ежемесячной. Минимальный размер выплаты по окончанию действия договора составит 250 000 рублей.

Если в период накоплений с родителем произойдет неблагоприятное событие — уход из жизни или потеря трудоспособности, — к концу срока договора ребенок адресно получит запланированную сумму целиком и сможет использовать ее для оплаты образования.

Отличительная особенность «Билета в будущее» — сервис «Персональный образовательный консультант». Используя эту опцию, родитель может оперативно получать любую интересующую информацию по обучению ребенка, подбирать курсы, спортивные секции и даже организовывать развлекательные мероприятия для детей.

Также по «Билету в будущее» предусмотрен налоговый вычет в размере до 13 % от суммы оплаченных взносов по договору (но не более 15 600 руб. в год). При оформлении вычета клиент может бесплатно воспользоваться услугой «налогового консультанта», который расскажет, как заполнить декларацию З-НДФЛ и вернуть налог.

Катрин Соомре, управляющий директор Управления продаж продуктов благосостояния Сбербанка:
«С начала 2018 года "Билет в будущее" продавался в пилотном режиме в нескольких регионах. Продукт хорошо зарекомендовал себя на этапе пилота, поэтому в сентябре мы предложили его в отделениях Сбербанка по всей стране. Это отличный долгосрочный инструмент, который позволяет накопить нужную сумму, предусматривает финансовую защиту сбережений и формирует финансовую дисциплину за счет регулярности взносов. Все это очень актуально, когда речь идет о капитале на образование ребенка».

Наталья Белова, директор по страхованию СК «Сбербанк страхование жизни»:
«Работу программы можно показать на конкретном примере. Стоимость обучения на экономическом факультете в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова составляет 370 тыс. рублей в год. Если родители одиннадцатилетнего ребенка приобретут "Билет в будущее" сроком на 7 лет, ежемесячный взнос составит чуть больше 25 тыс. руб., а сумма накоплений получится 1,9 млн рублей, с учетом ежегодного удорожания стоимости обучения на 5 %. "Билет в будущее" могут подарить ребенку не только родители, но и бабушки-дедушки, тети-дяди и даже крестные».

Фото pixabay.com


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
24 сентября 2018  13:15
В структуре правительства Самарской области произошли изменения Теперь министры не могут занимать должность вице-губернаторов.
В структуре правительства Самарской области произошли изменения
Теперь министры не могут занимать должность вице-губернаторов. Экономика региона
712
24 сентября 2018  12:06
В бюджет Самарской области внесут изменения Региональная казна пополнилась на 768,6 млн рублей.
В бюджет Самарской области внесут изменения
Региональная казна пополнилась на 768,6 млн рублей. Экономика региона
145
24 сентября 2018  09:56
На Фрунзенском мосту в Самаре необходимо переложить линии связи Подготовительный этап работ закончится 1 ноября.
На Фрунзенском мосту в Самаре необходимо переложить линии связи
Подготовительный этап работ закончится 1 ноября. Экономика региона
142
Весь список
Финансы и Банки
24 сентября 2018  13:36
Сбербанк предложил детям «Билеты в будущее» С его помощью можно в комфортном режиме накопить на обучение ребенка в вузе.
Сбербанк предложил детям «Билеты в будущее»
 С его помощью можно в комфортном режиме накопить на обучение ребенка в вузе. Финансы и Банки
96
21 сентября 2018  14:39
Открыть вклад за завтраком — почему бы и нет? Всё больше операций можно осуществить через интернет-банкинг.
«Онлайк» — вклад, который удобно открыть из дома
Открыть вклад за завтраком — почему бы и нет? Всё больше операций можно осуществить через интернет-банкинг.  Финансы и Банки
223
21 сентября 2018  12:10
«Онлайк» — вклад, который удобно открыть из дома Сбербанк запустил вклад с повышенной ставкой в конце августа.
«Онлайк» — вклад, который удобно открыть из дома
Сбербанк запустил вклад с повышенной ставкой в конце августа. Финансы и Банки
209
Весь список
Строительство
24 сентября 2018  12:12
Под будущим зданием кассационного суда в Самаре поищут карстовые воронки
Под будущим зданием кассационного суда в Самаре поищут карстовые воронки
Если их найдут, завершение громкого проекта окажется под вопросом. Строительство
143
21 сентября 2018  10:27
К строительству дворца спорта на Молодогвардейской в Самаре хотят приступить осенью 2018 года
К строительству дворца спорта на Молодогвардейской в Самаре хотят приступить осенью 2018 года
На эти цели из бюджета Самарской области выделят 779 млн рублей. Строительство
223
20 сентября 2018  10:53
Проект концессии для магистрали
Проект концессии для магистрали "Центральная" в Самаре подешевел на 2 млн рублей
На торги было подано две заявки. Строительство
255
Весь список

Новости

Производство малых архитектурных форм
21.09.2018
Производство малых архитектурных форм
 Малые архитектурные формы (МАФ) являются важными вспомогательными архитектурными...
18.09.2018
В каком интерьере уместна зеркальная плитка на потолок
 Создать красивый интерьер можно используя стильные отделочные материалы,...
Как выбрать горизонтально-фрезерный станок
02.08.2018
Как выбрать горизонтально-фрезерный станок
С помощью обрабатывающих горизонтально-фрезерных станков с программируемым...
Все новости →
Налоги
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
623
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1886
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
1824
Весь список
Бизнес
21 сентября 2018  20:10
По словам специалиста, штрафы по делам о внутрисетевом роуминге будут определены в октябре этого года.
Операторы "большой четвёрки" оштрафованы по делу о роуминге
По словам специалиста, штрафы по делам о внутрисетевом роуминге будут определены в октябре этого года.  Бизнес
430
17 сентября 2018  19:30
Долги бывшего хозяина банка «Приоритет» признаны безнадежными
Долги бывшего хозяина банка «Приоритет» признаны безнадежными
  Бизнес
439
13 сентября 2018  21:51
Созданием многоразовой ракеты займётся российская частная космическая компания S7 Space.
Российский аналог Falcon 9 от SpaceX построят за пять лет
Созданием многоразовой ракеты займётся российская частная космическая компания S7 Space.  Бизнес
451
Весь список


Новости компаний
20 сентября 2018  14:59
Покупки будут осуществляться с помощью приложения для смартфона.
Amazon планирует открыть три тысячи магазинов без кассиров и продавцов
Покупки будут осуществляться с помощью приложения для смартфона.  Новости компаний
262
20 сентября 2018  13:43
Житель Самарской области задержан при воровстве электроэнергии
Житель Самарской области задержан при воровстве электроэнергии
Энергетики обращаются к потребителям с призывом не допускать противоправных действий. Новости компаний
585
18 сентября 2018  09:52
«Самарские распределительные сети» установили более 800 «умных» счетчиков с начала года
«Самарские распределительные сети» установили более 800 «умных» счетчиков с начала года
Это позволяет существенно расширить мероприятия по выявлению потерь электроэнергии в сетях. Новости компаний
338
17 сентября 2018  23:03
Положительные характеристики государственных закупок в системе ProZorro
Положительные характеристики государственных закупок в системе ProZorro
 Для борьбы с коррупцией в Украине надежным помощником еще три года назад стало возникновение электронной системы торгов ProZorro.  Новости компаний
117
Весь список
IT и Коммуникации
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
544
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
429
27 апреля 2018  19:42
SMS рассылка, как способ привлечения новых клиентов
SMS рассылка, как способ привлечения новых клиентов
 Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
394
Весь список
Транспорт
24 сентября 2018  12:18
В день матча «Крылья Советов» - «Краснодар» будет организовано транспортное сообщение до стадиона «Самара Арена» Горожан просят заблаговременно планировать маршрут следования.
В день матча «Крылья Советов» - «Краснодар» будет организовано транспортное сообщение до стадиона «Самара Арена»
Горожан просят заблаговременно планировать маршрут следования. Транспорт
298
23 сентября 2018  22:33
Самарские
Информация о движении транспорта в день матча "Крылья Советов" – "Краснодар"
 Самарские "Крылья Советов" встретятся с командой "Краснодар" из Краснодара. Начало матча в 19.30.   Транспорт
660
21 сентября 2018  13:48
24 сентября будет временно ограничено движение транспорта возле стадиона «Самара Арена»
24 сентября будет временно ограничено движение транспорта возле стадиона «Самара Арена»
Такие меры связаны с проведением футбольного матча. Транспорт
458
21 сентября 2018  13:14
В Самаре на Московском шоссе провалилось дорожное плотно Закрыто движение по правой полосе.
В Самаре на Московском шоссе провалилось дорожное плотно
Закрыто движение по правой полосе. Транспорт
299
Весь список


Видео
14 сентября 2018  12:39
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
Социум
525
14 сентября 2018  09:18
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике.
Социум
15401
9 сентября 2018  10:53
"Крылья Советов" поздравили Самару с Днем города
Городу исполняется 432 года.
Социум
568
5 сентября 2018  12:02
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка.
В стране
777
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
812
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
1121
Весь список

Фоторепортажи
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
734
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
816
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
1817
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1277
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1409
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
1363
Весь список

Мероприятия
В Мордовии состоялось открытие окружного фестиваля «Вернуть детство» и конкурса «Успешная семья Приволжья»
404fest вновь состоится в Самаре
Руководитель следственного управления проведет прием граждан в следственных отделах по Промышленному району и Кировскому районах Самары
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда