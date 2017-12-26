Сбербанк предлагает предпринимателям Поволжья получить месяц бесплатного обслуживания

146

Сбербанк предлагает предпринимателям принять участие в интересном спец.предложении «Приведи друга». В период с 23 декабря 2017 года и до 30 апреля 2018 включительно юридические лица - клиенты Сбербанка могут получить месяц бесплатного банковского обслуживания, если рекомендуют Сбербанк своим партнерам и друзьям, и те откроют в банке расчетный счет.Механизм спецпредложения действует следующим образом. Действующий клиент Сбербанка рекомендует своим партнерам/друзьям открыть в Сбербанке счет. Информация о рекомендации той или иной компании он фиксирует в личном кабинете АС «Сбербанк Бизнес Онлайн».Компания/предприниматель, получившие рекомендацию, в течение 90 дней обращаются в Сбербанк и открывают там расчетный счет.В результате рекомендатель получает месяц бесплатного обслуживания в рамках используемого пакета услуг.Предложение распространяется на пакеты «Актив», «Базис», «Оптима», «Минимальный», «Актив+», «Базис+», «Оптима+», «Минимальный+».Месяц бесплатного обслуживания в рамках данных пакетов получает и открывшая счет компания.Число бесплатных месяцев можно увеличить. Для этого необходимо, чтобы счета в Сбербанке открыли несколько компаний/ предпринимателей, получивших рекомендации. При этом количество месяцев бесплатного пакета услуг для рекомендателя равно количеству выданных рекомендаций, по которым открыт счет.Более подробную информацию о спецпредложении можно получить на сайте ПАО Сбербанк www.sberbank.ru, по телефону горячей линии 8-800-555-555-0 или в офисах банка.