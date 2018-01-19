Сбербанк поможет клиентам защитить сделки от непредвиденных рисков

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Сбербанк представил обновлённую версию «Сервиса гарантированных расчётов» — онлайн-инструмента для защиты взаиморасчётов между покупателями и поставщиками товаров и услуг. Cервис позволяет гарантировать продавцу плату за поставку товара или оказанную услугу, а покупателю — получение товара или услуги должного качества.«Уникальным преимуществом обновлённого сервиса стало то, что воспользоваться им теперь могут и физические лица, — объясняет директор проектов Сбербанка Сергей Паршиков. — Важно, что для использования сервиса предпринимателям не нужно приобретать квалифицированную электронную подпись, если сумма сделки не превышает 100 тысяч рублей».Физические лица смогут осуществлять сделки без электронной подписи на любую сумму. Для подтверждения шагов сделки им будут высылаться одноразовые СМС-пароли. В обновлённой версии сервиса комиссия может распределяться между продавцом и покупателем. Ранее она взималась только с продавца.«Новые возможности сервиса были добавлены в связи с пожеланиями наших пользователей, к которым мы всегда прислушиваемся. С момента запуска сервиса в феврале 2016 года в нём зарегистрировалось более 1000 компаний, в системе было проведено сделок на общую сумму свыше 552 млн рублей», — отметил директор дивизиона «Цифровой Корпоративный Банк» Сбербанка Евгений Колбин.Сервис гарантированных расчетов является частью цифровой корпоративной платформы «Сбербанка». Клиенты могут воспользоваться сервисом из интернет-банка «Сбербанк Бизнес онлайн» в разделе «Продукты и услуги». Компаниям и физическим лицам, не являющимся клиентами Сбербанка, необходимо будет зарегистрироваться на электронной площадке escrow.sb2b.ru.Оператором и гарантом расчётов между контрагентами выступает «Сбербанк-АСТ».