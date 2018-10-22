Сбербанк открыл малому бизнесу доступ к онлайн-сервису товарной аналитики ОФД
22 октября 2018 09:51
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Сбербанк открыл клиентам, имеющим расчетный счет в банке и подключенным к оператору фискальных данных «Платформа ОФД», доступ к онлайн-решению «Товарная
аналитика».
Сервис рассчитан прежде всего на микро и малый бизнес. Он предоставляется клиентам ОФД на основе анализа обезличенных фискальных данных, которые они передают с кассовой техники в ФНС. Решение работает на базе популярного в ритейле ABC-XYZ-анализа ассортимента. Такой инструмент нужен владельцам и руководителям бизнеса для повышения эффективности продаж и более грамотного использования вложенного
капитала.
«Товарная аналитика» доступна как действующим, так и будущим клиентам Сбербанка. При этом до 31 декабря 2018 года стоимость пользования этим инструментом включается
в тариф ОФД, выбранный клиентом (облуживание ОФД сроком на 1 год или 3 года).
Напомним, сегодня все пользователи Сбербанк Бизнес Онлайн (СББОЛ) могут приобрести услуги «Платформа ОФД» в маркетплейсе интернет - банка. Предложение
называется «Оператор фискальных данных». Теперь, пользователи СББОЛ получат также доступ к новому решению по аналитике ассортимента от «Платформа ОФД».
Заместитель Председателя Правления Сбербанка, руководитель блока «Корпоративный бизнес» Анатолий Попов:
«Сегодня наши небанковские сервисы помогают предпринимателям решить большинство насущных вопросов, которые возникают в процессе ведения бизнеса. Мы
сформировали уникальный спектр услуг на рынке дистанционного банковского обслуживания юридических лиц. Дополнение этой линейки сервисом «Платформы ОФД» дает корпоративным клиентам интересные технологичные инструменты для развития бизнеса».
Инструмент «Товарная аналитика» (анализ ассортимента) помогает ранжировать товары по стабильности спроса и величине выручки, чтобы оперативно корректировать
набор продукции на полке, следить за наличием часто покупаемых позиций, работать со складскими запасами, оптимизировать логистику.
Механизм работы сервиса обеспечивает анализ по таким категориям товаров и услуг, где в группе А – позиции, обеспечивающие 80% выручки в денежном эквиваленте, в группе B – обеспечивающие 15% выручки, в группе C – обеспечивающие 5% выручки, в группе X – товары и услуги, пользующиеся стабильным спросом, Y – относительно стабильным
спросом, Z – нестабильным спросом.
В рамках «Товарной аналитики» доступны как отдельное ранжирование по блокам АВС и ХYZ, так и совмещенный АВС-XYZ-анализ, чтобы владелец бизнеса мог выделять и ранжировать товары по значимости для бизнеса: от группы AX – товаров, приносящих высокую выручку и пользующихся стабильным спросом, до группы CZ – дающих низкую
выручку и пользующихся нестабильным спросом.
Для пользования решением необходимо подключиться к оператору фискальных данных в системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» (СББОЛ). Подробнее на сайте Сбербанка.
«Платформа ОФД» – крупнейший оператор фискальных данных в России (по версии
Cnews Analytics). К компании подключены более 600 тыс касс по всей стране (из 2,3 млн касс в России). Через систему оператора проходит ежедневно по 30 млн фискальных
документов. С 2017 года «Платформа ОФД» приняла и передала в ФНС более 12 млрд кассовых чеков.
Фото pixabay.com
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