Сбербанк открыл блокчейн-лабораторию
12 января 2018 10:05
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Сбербанк открыл блокчейн-лабораторию, которая будет проводить исследования новейших технологий в области блокчейна, формировать и предлагать идеи по развитию решений на базе блокчейна, создавать прототипы продуктов, проводить пилотные проекты и реализовывать прикладные бизнес-решения для Группы Сбербанк.
Блокчейн-лаборатория будет взаимодействовать с другими лабораториями Сбербанка для поиска синергии во всём спектре новейших технологий. Кроме того, она будет предоставлять свои компетенции для других участников рынка: сотрудничать со стартапами, ассоциациями, сообществами, альянсами. В числе задач лаборатории — популяризация блокчейна и помощь в подготовке образовательных программ в этой сфере.
В состав блокчейн-лаборатории войдут специалисты, сочетающие навыки работы с блокчейном и опыт совместной работы с бизнесом как для формирования и реализации идей по существующим продуктам, так и для создания новых подходов к бизнес-задачам.
«Блокчейн может существенно изменить многие области бизнеса, относящиеся к финансовому рынку, к классической деятельности банка и наших клиентов, — отметил старший вице-президент Сбербанка, руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев. — Освоение, развитие и внедрение самых перспективных технологий — это не только важный элемент нашей конкурентоспособности как банка, но и обязательная часть нашего будущего как технологической компании. Важно отметить, что блокчейн — инструмент повышения эффективности взаимодействия между участниками рынка. Таким образом, создавая блокчейн-лабораторию, Сбербанк вносит свой вклад в будущее банковской индустрии и нашей страны».
На сегодняшний день Сбербанк создал более 20 различных пилотов на технологии блокчейн, в том числе решения с Северсталью, «МВидео», ФАС, которые уже используются на практике.
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