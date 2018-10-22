Сбербанк научит самарцев управлять инвестициями

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27 октября в Самаре пройдет форум для инвесторов — «Доступные инвестиции». Мероприятие рассчитано как на опытных инвесторов, так и нановичков в сфере инвестиций.Эксперты форума расскажут об инструментах фондового рынка, инвестиционной привлекательности индивидуального инвестиционного счета и о модельных портфеляхдля инвестирования, которые разрабатывают аналитики Сбербанка.Участники форума также узнают, как сделать первые шаги инвестора и о возможностях мобильного приложения Сбербанк Инвестор, в котором удобно покупать и продаватьакции и облигации российских компаний.Приложение Сбербанк Инвестор предоставляет удобный круглосуточный доступ к информации об инвестициях клиента в ценные бумаги. Программа определяетинвестиционные предпочтения клиента и подбирает инвестиционные идеи, разработанные аналитиками банка. Интуитивно понятный интерфейс позволяет клиенту легко просматривать и приобретать акции и облигации российских компаний.Форум «Доступные инвестиции» пройдет 27 октября в Lotte Hotel Samara по адресу улица Самарская, 110, 2 этаж. Сбор гостей в 10:00. Начало мероприятия в 11:00. Входбесплатный, количество мест ограничено.Регистрация по телефону: 8 (800) 707-00-70, добавочные 5722-1290; 5722-1286.Организатором форума «Доступные инвестиции» выступает Поволжский банк ПАОСбербанк при поддержке ПАО Московская Биржа.