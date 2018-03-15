Сбербанк и фонд «Обнаженные сердца» проведут в Москве благотворительный Зеленый марафон «Бегущие сердца»

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Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и основатель Фонда помощи детям «Обнаженные сердца» Наталья Водянова подписали соглашение о проведении 27 мая 2018 года Зеленого марафона «Бегущие сердца». Благотворительный забег Сбербанк проведет в седьмой раз, второй год подряд он будет организован совместно с фондом «Обнаженные сердца».Зеленый марафон «Бегущие сердца» пройдет в 54 городах России, а также в других странах присутствия Группы Сбербанк с участием более 150 000 человек. Главный старт традиционно будет дан в Москве и впервые Зеленый марафон «Бегущие сердца» пройдет на Васильевском спуске. Программа марафона включает забег на дистанцию 4,2 км (в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья, пользующихся инвалидной коляской), забеги на дистанции 10 км и 21,1 км (одновременные старты), концертную программу на Красной площади и церемонию награждения победителей марафона.В 2017 году заглавный старт марафона городов Сбербанка и новый объединенный проект «Зеленый марафон ʺБегущие сердцаʺ», прошедший в Москве, стал одним из самых эффективных спортивных благотворительных мероприятий, собрав рекордную сумму — 50 000 000 рублей. Все собранные средства были направлены в фонд «Обнаженные сердца» на развитие проекта ранней помощи для маленьких детей с такими нарушениями развития, как аутизм, синдром Дауна и церебральный паралич. Благодаря собранным средствам более 500 семей в пяти городах получили доступ к бесплатным службам сопровождения в центрах раннего вмешательства, службах ранней помощи и детских садах, где реализуется проект «Обнаженных сердец».Участниками Зеленого марафона «Бегущие сердца» в Москве являются не только сотрудники Сбербанка, спортсмены-любители, профессиональные спортсмены (в том числе и призеры олимпийских игр), но и члены паралимпийской сборной России, атлеты специальной олимпиады, участники с ограниченными возможностями здоровья, пользующиеся инвалидными колясками. Регистрация участников откроется в конце марта 2018 года.Первый Зеленый марафон Сбербанка прошел в 2012 году. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты. Проект установил российский рекорд как спортивно-массовое мероприятие, проходящее в наибольшем количестве городов в течение одного светового дня.Благотворительный забег «Бегущие сердца» был создан Полиной Киценко и Натальей Водяновой в 2015 году в поддержку программ Фонда помощи детям «Обнаженные сердца».