Сбербанк и Samsung Electronics упрощают онлайн-покупки

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Сбербанк и Samsung Electronics предоставили интернет-магазинам и их клиентам новый инструмент оплаты онлайн-покупок — Samsung Pay Web Checkout. Этот инструмент значительно упрощает процесс проведения оплаты. Покупателю не нужно вводить реквизиты карты: ему достаточно указать свою действующую учётную запись Samsung Account. На смартфон придёт уведомление с запросом интернет-платежа. После этого покупатель выбирает для оплаты карту, ранее привязанную к сервису Samsung Pay, и подтверждает операцию отпечатком пальца или ПИН-кодом приложения. Сервис доступен в любом веб-браузере на любом устройстве.Сбербанк первый из банков реализовал поддержку оплаты онлайн через Samsung Pay и на веб-страницах (Samsung Pay web-Checkout), и внутри мобильных приложений (Samsung Pay inApp).«Мы стремимся предлагать нашим партнёрам современные и простые решения, поэтому размещение Samsung Pay Web Checkout на веб-странице интернет-магазинов не потребует дополнительной интеграции, если компания уже принимает платежи в рамках интернет-эквайринга и использует платёжную страницу Сбербанка», — прокомментировала Светлана Кирсанова, Директор Дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка.«Samsung всегда стремится предоставлять своим пользователям максимально безопасные и удобные решения, особенно если речь идет о передаче данных онлайн. Мы в Samsung искренне рады, что благодаря партнерству со Сбербанком, можем сделать взаимодействие пользователей с интернет-магазинами еще более быстрым и безопасным», — отметил Дмитрий Гостев, глава Samsung Mobile в России.В июне Сбербанк первым в России запустил подключение карт к Samsung Pay через мобильное приложение. В ноябре Сбербанк и Samsung Electronics подписали меморандум о сотрудничестве.