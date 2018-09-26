Сбербанк и МЕTRO запустили партнерскую программу по кредитной бизнес-карте

98

Сбербанк и METRO заключили договор о сотрудничестве в рамках развития партнерского проекта по кредитной бизнес-карте «Бизнес без купюр» для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Теперь обладатели бизнес-карты смогут использовать увеличенный льготный период при оплате товаров и услуг в магазинах МЕТRO. Беспроцентный период при оплате бизнес-картой «Бизнес без купюр» в магазинах METRO до 65 дней, что на 15 дней больше, чем при оплате покупок в магазинах, не являющихся партнерами Сбербанка.Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка:«Сотрудничество между нашими компаниями дает возможность обладателям бизнес-карт приобретать необходимые им товары в нужном объеме даже при отсутствии свободных денежных средств в данный период. Это поможет индивидуальным предпринимателям, представителям малого и среднего бизнеса избежать кассовых разрывов и создаст условия для дальнейшего развития их дела».«Оплата – это важный в клиентском опыте этап взаимодействия с METRO. Участие METRO в партнерской программе Сбербанка позволит нашим профессиональным клиентам упростить процесс осуществления покупок и даст новые возможности для развития бизнеса», - Александра Ерошичева, Директор департамента развития финансовых сервисов для клиентов компании METRO.МЕТRO стало вторым федеральным партнером Сбербанка в этой программе и первой из торговых сетей. Ранее аналогичное соглашение было заключено с компанией «ЛУКОЙЛ».Фото pixabay.com