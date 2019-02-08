Сбербанк и Белвнешэкономбанк заключили генеральное соглашение о предоставлении финансирования

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ПАО Сбербанк и ОАО «Банк БелВЭБ» подписали генеральноесоглашение о предоставлении финансирования. Документ позволит Белвнешэкономбанку привлекать денежные средства в рублях и иностранной валюте для финансирования внешнеторговых контрактов своих клиентов — участников внешнеэкономической деятельности.Соглашение будет способствовать развитию и укреплению долгосрочных партнерских отношений, направленных на реализацию совместных проектов на основе взаимовыгодного сотрудничества., директор Управления торгового финансирования и корреспондентских отношений Сбербанка:«Республика Беларусь является важнейшим торговым партнером Российской Федерации, поэтому отношения с белорусскими банками имеют для нас приоритетное значение. Подписание с Белвнешэкономбанком генерального соглашения о торговом финансировании позволит реализовать ряд совместных проектов и вывести сотрудничество между банками на качественно новый уровень».pixabay.com