Сбербанк и Белвнешэкономбанк заключили генеральное соглашение о предоставлении финансирования
8 февраля 2019 09:35
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ПАО Сбербанк и ОАО «Банк БелВЭБ» подписали генеральное
соглашение о предоставлении финансирования. Документ позволит Белвнешэкономбанку привлекать денежные средства в рублях и иностранной валюте для финансирования внешнеторговых контрактов своих клиентов — участников внешнеэкономической деятельности.
Соглашение будет способствовать развитию и укреплению долгосрочных партнерских отношений, направленных на реализацию совместных проектов на основе взаимовыгодного сотрудничества.
Евгений Кравченко, директор Управления торгового финансирования и корреспондентских отношений Сбербанка:
«Республика Беларусь является важнейшим торговым партнером Российской Федерации, поэтому отношения с белорусскими банками имеют для нас приоритетное значение. Подписание с Белвнешэкономбанком генерального соглашения о торговом финансировании позволит реализовать ряд совместных проектов и вывести сотрудничество между банками на качественно новый уровень».
pixabay.com
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