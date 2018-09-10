Сбербанк и 500 Startups ищут лучшие российские IT-проекты
10 сентября 2018 13:37
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Сбербанк и международный акселератор 500 Startups запускают совместную программу развития (акселерации) IT-стартапов России. Участие в ней смогут принять стартапы, которые работают в следующих отраслях:
электронная коммерция;
цифровая медицина;
lifestyle-сервисы;
облачные B2B-сервисы;
рекламные технологии;
прочие технологии: EduTech, Auto, интернет вещей, большие данные, машинное обучение, искусственный интеллект, VR/AR, робототехника, кибербезопасность, финансовые технологии, блокчейн.
Для акселератора будут отобраны 25 самых сильных команд. Каждый стартап получит посевные инвестиции до 10 миллионов рублей и возможность продвижения своего продукта в экосистеме Сбербанка и корпораций – партнеров акселератора. С каждой командой условия предоставления инвестиций будут обсуждаться отдельно.
Программа акселерации Сбербанка и 500 Startups рассчитана на 13 недель.
На первом этапе команды будут в течение 9 недель работать над стартапами в Москве. Менторами (наставниками) команд станут специалисты 500 Startups — они будут читать лекции и семинары, проводить индивидуальные консультации. Финалом этого этапа акселерации станет демо-день, где топ-менеджеры Сбербанка, частные венчурные инвесторы и представители фондов выберут 7 лучших стартапов.
Победители московского этапа отправятся в Кремниевую долину. Там в течение месяца стартаперы будут изучать зарубежные бизнес-практики и развивать свои продукты. А затем выступят на демо-дне в Сан-Франциско перед российскими и зарубежными инвесторами и крупными компаниями.
Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«Мы рады сотрудничать с международным акселератором 500 Startups, в который мечтают попасть предприниматели всего мира. Важно, что наш совместный проект сфокусирован на отборе именно российских стартапов — ранее ничего подобного в России с участием американских венчурных инвесторов не проводилось. Кроме того, во время акселерации заказчиками стартапов выступят крупные российские компании и сам Сбербанк. Таким образом, участие в нашей программе даст стартапам возможность протестировать свои продукты в реальных условиях и найти будущих клиентов».
Заявки в акселератор принимаются от стартапов со всей России до 6 октября включительно. У команды, претендующей на участие в программе, должен быть MVP (работающий пропотип) и первые клиенты, а компания должна быть зарегистрирована в России. Подать заявку можно на сайте проекта sberbank-500.ru
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