Сбербанк Управление Активами запустил мобильное приложение

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Клиенты Сбербанк Управление Активами получили возможность совершать операции с помощью мобильного приложения. В приложении можно дистанционно выбрать, купить, обменять и погасить паи ПИФов под управлением Сбербанк Управление Активами, а также открыть и совершать операции с индивидуальным инвестиционным счетом (ИИС): изменить стратегию, внести или вывести свои средства.Приложение Сбербанк Управление Активами рассчитано как на новичков в инвестировании, так и на опытных инвесторов, доступно для Android и iOS.Интерфейс приложения позволяет подбирать паевые фонды на основе уровня риска, предпочитаемого объекта вложений (акции, облигации, золото) и валюты активов (рубли, доллары США). Помимо этого, можно отслеживать состояние своего инвестиционного портфеля, а также вносить в него изменения. Оплатить покупку паев фондов и внести деньги на ИИС можно с помощью банковской карты.Зарегистрироваться в приложении можно с помощью подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг или получить логин и пароль в одном из уполномоченных отделений Сбербанка.