Sberbank Markets была признана лучшей платформой для FX-операций корпоративных клиентов по версии журнала Global Finance

138

Платформа Sberbank Markets была признана журналом Global Finance лучшей технологической платформой для корпоративных клиентов по FX-операциям (The Best FX Trading Technology Platform for Corporations) в рамках конкурса международных FX-провайдеров-2019 (Global Finance Best Foreign Exchange Provider Awards 2019).С декабря прошлого года платформа Sberbank Markets неоднократно получала высокую оценку международных экспертов:победитель Financial Innovation Awards 2017 — Innovation in the delivery of financial products;финалист FX Week e-FX Awards 2018 — Best e-FX platform for сorporates;победитель The Banker’s Transaction Banking Awards 2018 — Best transactional bank in CEE.Sberbank Markets также вышла в финал Financial Innovation Awards 2018 в номинации Innovation in the delivery of financial products. Результаты конкурса будут объявлены в декабре., заместитель Председателя Правления Сбербанка:“Система электронной торговли Sberbank Markets предоставляет клиентам Сбербанка сервис нового уровня на рынке конверсионных операций: доступ к современным методам торговли в режиме реального времени. Мы рады, что результаты нашей работы получили международное признание”.Sberbank Markets — специализированная торговая система с онлайн-доступом к инструментам валютного и денежного рынков, разработанная для корпоративных и институциональных клиентов Сбербанка. Sberbank Markets позволяет в режиме реального времени заключать конверсионные сделки, валютные форварды и свопы с более чем 30 валютными парами, а также предоставляет возможность согласования ставок по депозитам и НСО. Благодаря Sberbank Markets корпорации имеют уникальные возможности для централизации FX операций своих холдингов в едином окне с использованием групповых заявок. Система позволяет не только заключать сделки со Сбербанком, но и обладает широкими поддерживающими функциональными возможностями: пользователи получают доступ к новостным лентам, графикам, онлайн-оповещениям, торговым лимитам, а также могут настроить интеграцию с учетными системами своих компаний, обеспечив экспорт и импорт данных по стандартным протоколам.Сделки, заключенные через торговый терминал Sberbank Markets, юридически равнозначны сделкам, заверенным собственноручными подписями и печатями сторон. Систему используют уже свыше 2400 корпоративных и институциональных клиентов.