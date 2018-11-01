Сбербанк: оплачивайте услуги ЖКХ, не выходя из дома
1 ноября 2018 09:51
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С начала 2018 года через онлайн каналы обслуживания в Поволжском банке ПАО Сбербанк было совершено 36 млн. платежей ЖКХ на общую сумму более 41 млрд. рублей.
В век искусственного интеллекта и автоматизации всё меньше хочется стоять в очередях, чтобы оплатить коммунальные услуги. На помощь приходят онлайн сервисы, благодаря которым внести оплату можно в любое время суток, не выходя из дома.
Большинство клиентов Сбербанка в Поволжье предпочитают оплачивать коммунальные услуги через интернет-банк «Сбербанк Онлайн» — на долю сервиса приходится 43% всех платежей ЖКХ. Через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» — 34% платежей. Все большую популярность набирает услуга «Автоплатеж ЖКХ», с помощью автоматического сервиса оплачивается порядка 23% платежей ЖКХ.
Как оплатить ЖКХ онлайн?
В приложении или на сайте «Сбербанк Онлайн» войти в раздел «Переводы и платежи» - «ЖКХ и домашний телефон», выбрать интересующий Вас раздел коммунальных услуг, например, квартплата. Далее найти нужного поставщика коммунальных услуг в ленте. Стоит учесть, что в ленте размещены только крупные компании. Если поставщик услуг, в пользу которого Вы хотите оплатить не крупный или просто нет желания искать в ленте, его легко можно найти через поиск в разделе «Переводы и платежи». Для более точного и быстрого поиска лучше использовать ИНН поставщика услуг. Затем ввести данные для оплаты и подтвердить платеж.
Чтобы сделать процесс оплаты коммунальных услуг еще проще, достаточно создать шаблон для оплаты типовых счетов. Это экономит время, ведь внести данные для оплаты потребуется всего один раз.
Оплатить квитанцию также можно, отсканировав специальный код на квитанции. Сделать это можно с помощью мобильного приложения «Сбербанк Онлайн». Достаточно зайти в раздел «Платежи», выбрать «Оплата по QR или штрихкоду» и навести камеру на код, напечатанный на квитанции. Система автоматически определит нужные реквизиты, а также сумму для оплаты. Таким способом можно оплатить нужные счета всего за несколько минут.
О регулярной и своевременной оплате ваших счетов за ЖКХ и другие услуги может позаботиться еще один сервис Сбербанка - «Автоплатеж ЖКХ». Услугу «Автоплатеж ЖКХ» можно легко подключить в любом банкомате Сбербанка, на сайте или в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Списание средств подтверждается одноразовым паролем, который вы получите по СМС. За сутки до выбранной вами даты оплаты с номера 900 придет СМС с напоминанием о предстоящем платеже. Если по какой-то причине счет не должен быть оплачен, ответным СМС «Автоплатеж ЖКХ» можно отменить. Если СМС проигнорировать, сумма автоматически спишется в указанные сроки. Подробнее об услуге «Автоплатеж ЖКХ» можно узнать по ссылке.
Фото pixabay.com
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