Предприниматели из Самары узнали, как увеличить продажи с помощью управления клиентским опытом

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В Самаре состоялось третье мероприятие программы «Бизнес класс» от Сбербанка и Google для действующих и начинающих предпринимателей. Проект проходит в регионе при поддержке Правительства Самарской области. Тренинг посетили 176 самых активных участников программы из четырех регионов: Самарской, Саратовской, Ульяновской и Волгоградской областей. Мастер-класс, рассчитанный на целый день, провел Илья Балахнин, генеральный директор и управляющий партнер Strikh Group. Мероприятие было посвящено увеличению продаж через управление клиентским опытом. Спикер рассказал, как составить маркетинговую стратегию, выстроить коммуникацию с покупателями и повысить процент повторных покупок.На практической части мероприятия участники построили «карту путешествия» потребителя: от первого контакта с компанией до заключения сделки или совершения покупки; рассчитали формулу выручки и разработали систему позиционирования. Предприниматели активно обсуждали кейсы, предлагали свои варианты для развития бизнесов. Участники вместе с экспертом проанализировали рынок танцевальных школ и продумали стратегию продвижения компаний в этой сфере.Мастер-класс завершился презентацией командных работ. Одна из групп представила проект салона красоты, ключевое преимущество которого — наличие мастера из Франции. Участники предложили две стратегии развития бизнеса: расширять штат сотрудников и нанимать зарубежных специалистов или переквалифицироваться в модный Dry Bar, который предлагает тематические услуги (образ для делового вечера, театра и т.д.).«Именно такие практические мастер-классы помогают идти в ногу со временем и понять, хватает ли тебе управленческих навыков или нет. В первую очередь, мне было важно получить новые знания по стратегическому развитию, так как каждому руководителю необходимо понимать, что клиенту будет важно не сегодня, а завтра. Очень помогает, что эксперт говорит доступным языком, все моментально запоминается», — комментирует участник программы «Бизнес класс», руководитель отдела продаж крупной федеральной сети по продаже мебели «Дэфо».«Предпринимателю всегда нужно быть на связи со своими покупателями. Важно уметь слышать целевую аудиторию и понимать ее потребности. Обратная связь позволяет подготовить клиентоориентированное предложение и сформировать грамотное позиционирование продукта, — говорит, эксперт программы «Бизнес класс». — Именно поэтому на мастер-классе мы изучали такой эффективный инструмент, как «карта путешествия» потребителя, которая позволяет узнать мысли, чувства и мотивы клиентов на каждом из этапов совершения покупки. Надеюсь, полученные знания помогут участникам составить четкий портрет своей аудитории и повысить ее лояльность».«Бизнес класс» — это бесплатная федеральная программа развития предпринимательских компетенцией для действующих и начинающих бизнесменов. Проект реализуется в 46 регионах России. В нем уже зарегистрировались более 370 тысяч человек со всей страны, в том числе более 26 тысяч из Самарской, Саратовской, Ульяновской и Волгоградской областей.«Бизнес класс» доступен в двух режимах — «онлайн» и «интенсив». Первый состоит из видеоуроков, вебинаров, тестовых заданий и дополнительных материалов. Программа курса разработана ведущими российскими экспертами. Все жители России могут бесплатно к ней присоединиться и пройти восемь онлайн-модулей по основным направлениям: маркетингу и продажам, моделированию, исследованию рынка, финансам, продвижению и стратегии развития, юридическим аспектам, управлению персоналом. Приглашаем зарегистрироваться на сайте www.business-class.pro и приступить к обучению. Для успешного освоения тщательно отобранного материала понадобится не больше 1-3 свободных часов в неделю.«Интенсив» включает в себя все составляющие режима «онлайн», а также очные мероприятия и наставничество. В Самаре планируется еще один мастер-класс. На него будут приглашены те участники проекта, которые успешно прошли этапы тестирования в интенсивный режим. Благодаря таким тренингам предприниматели могут опробовать новые методики развития и создания компании, а также завязать полезные деловые знакомства.