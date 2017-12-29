Я нашел ошибку
Главные новости: 
По неустановленной причине
В Ставропольском районе спасатели вызволили двух мужчин из покореженной "девятки"
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 31 человек личного состава и 7 единиц техники.
Сегодня в Самаре на Авроре горел частный автосервис и магазин автозапчастей
В результате аварии пострадавший скончался до прибытия медиков.
В селе Утевка водитель ВАЗ 2114 наехал на мужчину, который лежал на проезжей части
Это первый в России иск за репост в мессенджере.
Замглавы Крыма потребовал взыскать 1 миллион рублей с активиста за репост записи в Telegram
По факту ДТП сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, устанавливаются все подробности произошедшего.
В Волжском районе Самары мужчина упал под колеса Форда с обочины дороги и погиб
По факту ДТП сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, устанавливаются все подробности произошедшего.
На улице Советской в Самаре трамвай сбил мальчика, который перебегал пути в неустановленном месте
Возбуждено уголовное дело.
В Сызрани полицейские задержали сбытчицу героина
Владельцев электронных ресурсов «обяжут заключать с пользователями письменные соглашения» (их, по закону, можно будет подписывать в том числе «электронно»).
Власти Казахстана запретили оставлять анонимные комментарии в интернете
сегодня  Пятница, 29 декабря, 22:55
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 29/12:
USD 57.6
-0.03
EUR 68.87
0.08
Искать
Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Поволжский банк информирует о работе офисов в праздничные дни

29 декабря 2017 12:56
207
Поволжский банк информирует о работе офисов в праздничные дни С 9 января офисы работают в прежнем режиме.
С 9 января офисы работают в прежнем режиме.

29 и 30 декабря время работы офисов в Самарской области остается прежним.
31 декабря обслуживание клиентов производится в обычном режиме, сокращенном на 1 час. С 1 по 3 января офисы Сбербанка в Самаре не работают.

4 января в Самаре обслуживание клиентов производится в дежурных офисах по адресам:
- ул. Победы, 104
- ул. Сов. Армии, 239

С 5 января число дежурных офисов увеличится. Режим работы самарских отделений в период новогодних праздников - с 10:00 до 15:00.
С 9 января офисы работают в прежнем режиме.

С полной информацией о режиме работы отделений в праздничные дни на территории Поволжья можно ознакомиться на официальном сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы».
Для совершения платежей и переводов клиенты Сбербанка могут воспользоваться банкоматами в круглосуточный зонах самообслуживания, а также интернет-сервис «Сбербанк Онлайн».

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
29 декабря 2017  19:01
Спад в промышленности и замедление роста инвестиций говорят об обратном.
Разговоры о начале роста экономики — попытка «выдать желаемое за действительное», пишут эксперты ВШЭ
Спад в промышленности и замедление роста инвестиций говорят об обратном.  Экономика региона
139
28 декабря 2017  12:28
В Самаре цены на маленькие квартиры упали на 7% за год Средние цены на все остальные объекты на рынке снизились за год только на 2-3%.
В Самаре цены на маленькие квартиры упали на 7% за год
Средние цены на все остальные объекты на рынке снизились за год только на 2-3%. Экономика региона
180
27 декабря 2017  17:59
Им стал ООО Мясокомбинат «Лада».
Подписано соглашение с очередным резидентом ТОР «Тольятти»
Им стал ООО Мясокомбинат «Лада».  Экономика региона
212
Весь список
Финансы и Банки
29 декабря 2017  12:56
Поволжский банк информирует о работе офисов в праздничные дни С 9 января офисы работают в прежнем режиме.
Поволжский банк информирует о работе офисов в праздничные дни
С 9 января офисы работают в прежнем режиме. Финансы и Банки
207
29 декабря 2017  02:07
Среди потерпевших актер Олег Табаков.
Руководство банка «Клиентский» похитило у вкладчиков не менее 1 миллиарда рублей
 Среди потерпевших актер Олег Табаков.  Финансы и Банки
388
29 декабря 2017  01:24
Включая жилой комплекс в Одинцовском районе Подмосковья.
У Чубайса украли имущества на миллиард рублей
Включая жилой комплекс в Одинцовском районе Подмосковья.  Финансы и Банки
603
Весь список
Строительство
29 декабря 2017  13:05
Новый Дворец спорта вызвал скепсис у самарцев По предварительным оценкам, стоимость нового Дворца спорта составляет около 2,15 млрд рублей.
Новый Дворец спорта вызвал скепсис у самарцев
По предварительным оценкам, стоимость нового Дворца спорта составляет около 2,15 млрд рублей. Строительство
257
26 декабря 2017  13:29
Подрядчик представил фотоотчет о строительстве Фрунзенского моста Масштабная стройка активно ведётся на обоих берегах реки Самары.
Подрядчик представил фотоотчет о строительстве Фрунзенского моста
Масштабная стройка активно ведётся на обоих берегах реки Самары. Строительство
709
22 декабря 2017  09:05
Дмитрий Азаров о Самара-Арене:
Дмитрий Азаров о Самара-Арене: "К контрольным матчам стадион будет готов"
Контроль за производством работ ведется в ежедневном режиме Строительство
365
Весь список

Новости

Лучший сервис для поиска и сдачи квартир в аренду
28.12.2017
Лучший сервис для поиска и сдачи квартир в аренду
Теперь  аренда апартаментов в москве  или любой другой недвижимости...
Специфика сооружения печей и каминов
06.12.2017
Специфика сооружения печей и каминов
 Последнее время люди стали часто интересоваться различными отопительными...
ЖБИ от производителя - Завод ЖБИ Самара
06.12.2017
ЖБИ от производителя - Завод ЖБИ Самара
 Достаточно популярным и весьма востребованным в области строительства является...
Все новости →
Налоги
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1033
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
1008
19 сентября 2016  15:30
Рынок труда в Самаре в текущем году
 Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
2061
Весь список
Бизнес
23 декабря 2017  17:39
В Минэкономразвития, напротив, изменения считают позитивными.
Оценка малым бизнесом своих перспектив заметно ухудшилась, сообщил Альфа-банк
В Минэкономразвития, напротив, изменения считают позитивными.   Бизнес
300
12 декабря 2017  21:00
Цифровая лазерная печать
Цифровая лазерная печать
 Благодаря современному новому решению из раздела высоких технологий, становится возможным максимально оперативно воплощать в реальность самые неожиданные... Бизнес
98
13 ноября 2017  17:30
Продвижение web сайтов и контекстная реклама от интернет-маркетолога Игоря SEO Шевченко
Продвижение web сайтов и контекстная реклама от интернет-маркетолога Игоря SEO Шевченко
 Никто на свете не любит сильнее свою работу, чем самый знаменитый SEO-специалист Игорь Шевченко.  Бизнес
712
Весь список


Новости компаний
28 декабря 2017  12:24
«ЭнергосбыТ Плюс Самара» подал иск на банкротство ООО «Департамент ЖКХ г.Тольятти» Общая задолженность компании составляет 347,7 млн рублей.
«ЭнергосбыТ Плюс Самара» подал иск на банкротство ООО «Департамент ЖКХ г.Тольятти»
Общая задолженность компании составляет 347,7 млн рублей. Новости компаний
168
28 декабря 2017  09:11
Самарские производители стройматериалов добрались до Венесуэлы
Самарские производители стройматериалов добрались до Венесуэлы
 26 декабря из Большого порта Санкт-Петербурга в Венесуэлу отправились 12 контейнеров с сэндвич-панелями производства АО «Теплант». Новости компаний
187
27 декабря 2017  23:05
Установка кондиционеров и климатических систем
Установка кондиционеров и климатических систем
 Для того, чтобы в помещении было всегда приятно находиться, нужно позаботиться о влажности и температуре воздуха там. Лучше подумать об этом вопросе ещё на... Новости компаний
61
27 декабря 2017  11:23
В ОДУ Средней Волги и Самарском РДУ прошел День открытых дверей Он был проведен для сотрудников ПАО «Самараэнерго».
В ОДУ Средней Волги и Самарском РДУ прошел День открытых дверей
Он был проведен для сотрудников ПАО «Самараэнерго». Новости компаний
178
Весь список
IT и Коммуникации
25 ноября 2017  10:09
Обзор наушников Sennheiser GSP 350
Обзор наушников Sennheiser GSP 350
 Sennheiser по праву считается одной из ведущих компаний в отрасли аудио индустрии по всему миру. Данный бренд зарекомендовал себя, как качественный... IT и Коммуникации
151
9 ноября 2017  20:55
Аксессуары к телефонам и планшетам - как выбрать
Аксессуары к телефонам и планшетам - как выбрать
 Выбрав мобильный телефон или планшет, после покупки у нас появляется другая важная задача: приобрести аксессуары - стильные и качественные, по доступным ценам. IT и Коммуникации
186
20 октября 2017  16:50
Сервис покупки авиабилетов
Сервис покупки авиабилетов
 Приветствуем вас, уважаемые посетители нашего прекрасного сайта Сервис покупки авиабилетов. Вашему вниманию представляется уникальный сервис, с помощью... IT и Коммуникации
253
Весь список
Транспорт
29 декабря 2017  10:38
Изменится расписание электрички аэропорт Курумоч — Самара Оно начнет действовать с 15 января.
Изменится расписание электрички аэропорт Курумоч — Самара
Оно начнет действовать с 15 января. Транспорт
132
29 декабря 2017  10:06
В Самаре наладили регулярную переправу от Речного вокзала до Рождествено
В Самаре наладили регулярную переправу от Речного вокзала до Рождествено
Суда на воздушной подушке будут ходить на постоянной основе с 29 декабря. Транспорт
200
28 декабря 2017  11:40
На Московском шоссе в Самаре смонтировали первое информационное табло На них будут транслировать информацию об обстановке на проезжей части.
На Московском шоссе в Самаре смонтировали первое информационное табло
На них будут транслировать информацию об обстановке на проезжей части. Транспорт
384
28 декабря 2017  11:21
Горячие модели Subaru 2017 года: XV и WRX STI
 Модельный ряд японской марки Subaru в 2017 году не получил большого разнообразия. Российским поклонникам автопроизводителя предлагается всего четыре модели, но... Транспорт
97
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
5954
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
2191
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
9129
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2785
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
10878
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3176
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
2835
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1760
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2145
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2044
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1711
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3339
Весь список

Мероприятия
Деды Морозы сыграли в футбол со сборной самарских детей из школ-интернатов
Самара встретит Новый год в гостях у Эльдара Рязанова
Мультимедийный парк «Россия - Моя история» весь январь можно посещать бесплатно
Весь список
Популярное
за сегодня

На Волжском проспекте в Самаре появился новый арт-объект - памятник пивовару

1228

Катание с горки на площади Куйбышева будет бесплатным для всех желающих по 1 марта 2018 года

629

У Чубайса украли имущества на миллиард рублей

602
за неделю

Самарская область будет пожизненно платить пенсию в размере 100 тысяч рублей в месяц Николаю Меркушкину?

5271

На Волжском проспекте в Самаре появился новый арт-объект - памятник пивовару

1913
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда