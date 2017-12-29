Поволжский банк информирует о работе офисов в праздничные дни
29 декабря 2017 12:56
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29 и 30 декабря время работы офисов в Самарской области остается прежним.
31 декабря обслуживание клиентов производится в обычном режиме, сокращенном на 1 час. С 1 по 3 января офисы Сбербанка в Самаре не работают.
4 января в Самаре обслуживание клиентов производится в дежурных офисах по адресам:
- ул. Победы, 104
- ул. Сов. Армии, 239
С 5 января число дежурных офисов увеличится. Режим работы самарских отделений в период новогодних праздников - с 10:00 до 15:00.
С 9 января офисы работают в прежнем режиме.
С полной информацией о режиме работы отделений в праздничные дни на территории Поволжья можно ознакомиться на официальном сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы».
Для совершения платежей и переводов клиенты Сбербанка могут воспользоваться банкоматами в круглосуточный зонах самообслуживания, а также интернет-сервис «Сбербанк Онлайн».
Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.
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