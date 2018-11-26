Начался первый учебный год в «Школе 21» Сбербанка

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Стартовал учебный процесс в «Школе 21» Сбербанка, которая готовит специалистов мирового уровня по информационным технологиям (ИТ).В состоявшейся накануне церемонии торжественного открытия «Школы 21» приняли участие Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф, министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, генеральный директор школы «42» в Париже Софи Виже, руководитель «Школы 21» Валерия Заболотная., Президент, Председатель Правления Сбербанка:«21-ый уровень подготовки — это инженер, который умеет и знает все, от архитектуры до технологий искусственного интеллекта, блокчейна, и кибербезопасности. И таких людей нам сегодня критически не хватает. В следующем году мы планируем еще «бассейны» — зимой и летом. Конечно это очень мало и не закроет даже потребности Сбербанка. Школа является абсолютно бесплатной, и я думаю, что это одно из условий того, почему мы получили такое количество заявок. Очень многие из ребят пока не имеют никаких доходов, единственное, что у них есть — сильнейшая мотивация. Я думаю, что это начало новой эры в образовании»., министр науки и высшего образования РФ:«Открывается еще одна образовательная площадка, образовательная программа, которая соответствует лучшим мировым практикам. Для нас это, безусловно, позитивно, потому что расширяет возможности российских ребят получить доступ к самым передовым образовательным практикам и технологиям. В мире в настоящее время технологические инновации идут очень быстро, и образование не может оставаться в стороне: и по сути содержания, и по форме. Я не сомневаюсь, что студенты "Школы 21" будут находиться в постоянном поиске, преодолении трудностей и получении серьезных результатов не только в процессе обучения, но и дальше, двигаясь по жизни».Студентами школы стали 500 юношей и девушек из более чем 85 тысяч заявок, прошедшие жесткий отбор, состоящий из нескольких этапов. Средний возраст студентов первого набора — 24 года, среди них большинство юношей 79%, при этом доля девушек для ИТ-учебных заведений очень велика — 21%. Более половины учащихся жители российских регионов. Также в школе будут учиться граждане иностранных государств, причем как ближнего (Белоруссия, Украина, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Туркменистан), так и дальнего зарубежья (Вьетнам, Сербия). Около 50% студентов не занимались ранее программированием., руководитель «Школы 21»:«Мы получили более 85 тысяч заявок. 30 тысяч заявок были отобраны, все эти люди прошли онлайн-тестирование. Более двух тысяч по итогам тестирования были вызваны на личное собеседование. Из них свыше полутора тысяч человек прошли "бассейн" — 4 недели занятий программированием по 10-16 часов в сутки без выходных. Те 500 студентов, что прошли наш "бассейн" и выплыли, полюбили этот метод обучения. Они хотят двигаться дальше»., руководитель школы «42» в Париже:«Наша цель — обнаружить таланты, неважно, откуда они, чтобы эти талантливые люди могли способствовать развитию информационных технологий. Это наша сила. Надо находить таланты, именно они смогут двигать вперед нашу экономику и наши технологии. Я очень рада, что эти технологии теперь открыты миру. Россия — такая прекрасная страна, и она абсолютно соответствует принципам педагогики школы "42". Очень возможно, что "Школа 21" будет распространяться по России. Мы будем с вами и будем помогать вам. Как сказал Достоевский: "Если нет надежды – жизни нет". Надежда — это то, что нужно всем нам».