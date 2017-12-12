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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Клиенты Поволжского банка все чаще оплачивают ЖКУ с помощью удаленных каналов

12 декабря 2017 11:35
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Клиенты Поволжского банка все чаще оплачивают ЖКУ с помощью удаленных каналов Удаленные каналы обслуживания Сбербанка имеют массу преимуществ.
Удаленные каналы обслуживания Сбербанка имеют массу преимуществ.

Более 35 миллионов операций по оплате услуг ЖКХ совершили клиенты Поволжского банка ПАО Сбербанк за 10 месяцев текущего года с помощью удаленных каналов обслуживания. Общая сумма, оплаченная с помощью интернет-банка Сбербанк Онлайн, его мобильного приложения, автоплатежей и устройств самообслуживания, превысила 36,9 млн. рублей.
Средняя сумма платежа составила 1,076 тысячи рублей, что на 4,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Рост средней суммы свидетельствует о возрастающем доверии клиентов к удаленным каналам обслуживания банка.
Удаленные каналы обслуживания Сбербанка имеют массу преимуществ.

Сбербанк Онлайн и его мобильное приложение – одни из наиболее популярных способов оплаты услуг. За текущий год количество пользователей этих каналов выросло в среднем на 166%, преимущественно за счет мобильной версии. К достоинствам онлайн-банкинга можно отнести широкий спектр выполняемых операций, возможность совершать платежи в любое время и из любого места, где есть подключение к сети Интернет, а также комиссию, которая либо меньше, чем при оплате через кассу, либо отсутствует вовсе. Дополнительное преимущество – оплаченную квитанцию можно не хранить, а распечатать их архива платежей при первой необходимости. Мобильные приложения Сбербанка Онлайн разработаны для смартфонов и планшетов на базе ОС Android, IOS и Windows Phone. Скачать их можно в официальных магазинах приложений.
Автоплатеж – услуга, которая способна практически полностью снять с клиента необходимость ежемесячно следить за выставленными счетами и оплачивать их. Услуга работает следующим образом: в личном кабинете в устройстве самообслуживания или интернет-банке клиент формирует заявку на автоплатеж, указывая реквизиты, периодичность и порядок платежа, а также максимальную сумму. В зависимости от выбранных параметров платеж может происходить на фиксированную сумму или по выставленному счету. Затем система будет самостоятельно отслеживать платежи, и за день до совершения направит клиенту смс с информацией о будущем платеже. Если клиент по каким-либо причинам хочет отменить платеж, ему достаточно отправить в ответном смс присланный код. Услуга настолько удобна, что сокращает время, которое тратит человек на оплату, до пары минут – ровно столько нужно, чтобы прочитать сообщение и принять решение о необходимости оплаты. За текущий год рост числа пользователей услуги составил 140%.
К преимуществам оплаты квитанций за жилищно-коммунальные услуги через устройства самообслуживания можно отнести широкую сеть, которая только в Поволжском банке превышает 6400 устройств, большое количество услуг, а также возможность оплачивать без банковской карты. Большинство устройств самообслуживания оснащены сканером, который способен считывать двухмерные штрих-коды. Соответственно, оплата с их помощью может быть значительно ускорена. Комиссия, как и при платежах через интернет-банк и автоплатеж, либо отсутствует, либо значительно ниже, чем при оплате в кассе.


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