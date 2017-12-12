Клиенты Поволжского банка все чаще оплачивают ЖКУ с помощью удаленных каналов

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Более 35 миллионов операций по оплате услуг ЖКХ совершили клиенты Поволжского банка ПАО Сбербанк за 10 месяцев текущего года с помощью удаленных каналов обслуживания. Общая сумма, оплаченная с помощью интернет-банка Сбербанк Онлайн, его мобильного приложения, автоплатежей и устройств самообслуживания, превысила 36,9 млн. рублей.Средняя сумма платежа составила 1,076 тысячи рублей, что на 4,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Рост средней суммы свидетельствует о возрастающем доверии клиентов к удаленным каналам обслуживания банка.Удаленные каналы обслуживания Сбербанка имеют массу преимуществ.Сбербанк Онлайн и его мобильное приложение – одни из наиболее популярных способов оплаты услуг. За текущий год количество пользователей этих каналов выросло в среднем на 166%, преимущественно за счет мобильной версии. К достоинствам онлайн-банкинга можно отнести широкий спектр выполняемых операций, возможность совершать платежи в любое время и из любого места, где есть подключение к сети Интернет, а также комиссию, которая либо меньше, чем при оплате через кассу, либо отсутствует вовсе. Дополнительное преимущество – оплаченную квитанцию можно не хранить, а распечатать их архива платежей при первой необходимости. Мобильные приложения Сбербанка Онлайн разработаны для смартфонов и планшетов на базе ОС Android, IOS и Windows Phone. Скачать их можно в официальных магазинах приложений.Автоплатеж – услуга, которая способна практически полностью снять с клиента необходимость ежемесячно следить за выставленными счетами и оплачивать их. Услуга работает следующим образом: в личном кабинете в устройстве самообслуживания или интернет-банке клиент формирует заявку на автоплатеж, указывая реквизиты, периодичность и порядок платежа, а также максимальную сумму. В зависимости от выбранных параметров платеж может происходить на фиксированную сумму или по выставленному счету. Затем система будет самостоятельно отслеживать платежи, и за день до совершения направит клиенту смс с информацией о будущем платеже. Если клиент по каким-либо причинам хочет отменить платеж, ему достаточно отправить в ответном смс присланный код. Услуга настолько удобна, что сокращает время, которое тратит человек на оплату, до пары минут – ровно столько нужно, чтобы прочитать сообщение и принять решение о необходимости оплаты. За текущий год рост числа пользователей услуги составил 140%.К преимуществам оплаты квитанций за жилищно-коммунальные услуги через устройства самообслуживания можно отнести широкую сеть, которая только в Поволжском банке превышает 6400 устройств, большое количество услуг, а также возможность оплачивать без банковской карты. Большинство устройств самообслуживания оснащены сканером, который способен считывать двухмерные штрих-коды. Соответственно, оплата с их помощью может быть значительно ускорена. Комиссия, как и при платежах через интернет-банк и автоплатеж, либо отсутствует, либо значительно ниже, чем при оплате в кассе.