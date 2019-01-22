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Более чем в 2,7 тысячах отделений Сбербанка производится сбор биометрических данных для Единой биометрической системы

22 января 2019 10:33
135
Более чем в 2,7 тысячах отделений Сбербанка производится сбор биометрических данных для Единой биометрической системы В Самарской области сдать биометрические данные можно в 56 офисах.
В Самарской области сдать биометрические данные можно в 56 офисах.

Сбербанк завершил тиражирование сбора биометрических данных в Единую биометрическую систему (ЕБС) и персональных данных в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) для проведения удаленной идентификации граждан в 20 процентах своих отделений, обслуживающих физических лиц. Сдать биометрические данные можно в 56 офисах Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани. Адреса пунктов приема опубликованы на сайте Сбербанка в разделе «Отделения и банкоматы».

ЕСИА обеспечивает доступ граждан к порталам госуслуг и Российской общественной инициативы. Для использования учётной записи ЕСИА в рамках удаленной идентификации гражданину необходимо подтвердить свою учетную запись ЕСИА при личном присутствии в МФЦ, уполномоченных банках и УЦ с помощью паспорта и СНИЛС.

Биометрия, как система распознавания по уникальным чертам (например, по лицу или голосу), является надежной формой защиты данных от мошенников, так как биометрическую идентификацию, проводимую одновременно по лицу и голосу, невозможно подделать. Кроме того, этот метод существенно сокращает время идентификации клиентов. Данные, которые банк передает в ЕБС, зашифрованы, надежно защищены в соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» и размещены в защищенной базе данных «Ростелекома».

Процесс сбора, обработки и передачи биометрических данных в Единую биометрическую систему (ЕБС), жестко регламентирован, в частности в пакете информации вместе с биометрическими данными на этапе сбора биометрии, должен быть указан СНИЛС сотрудника, который выполнил операцию сбора, а сам пакет подписан квалифицированной электронной подписью банка.

После сдачи биометрических данных любой житель страны может пользоваться услугами банков и государственных учреждений без личного присутствия. Для этого необходимо зарегистрироваться в ЕСИА и сдать в Единую биометрическую систему биометрические данные — шаблоны лица и голоса — в уполномоченном банке.

Олег Пак, статс-секретарь, заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ:
«Подключение Сбербанка к Единой биометрической системе это результат нашей большой совместной работы с Ростелекомом и Сбербанком. На сегодня к системе подключено порядка 170 банков. В текущем году запланировано расширение возможностей использования Единой биометрической системы для оптимизации внутренних бизнес-процессов банков и применения в других отраслях».

Светлана Кирсанова, заместитель Председателя Правления Сбербанка, руководитель блока «Розничный бизнес»:

«На конец 2018 года мы обеспечили более 2700 отделений Сбербанка необходимыми технологиями для приема биометрических данных, что составило 20% от общего числа наших офисов, обслуживающих физических лиц. Мы уверены, что внедрение передовых технологий сделает взаимодействие граждан с государственными органами и банками более комфортным, быстрым и надежным. После сдачи биометрических данных любой житель страны может пользоваться услугами банков и государственных учреждений без личного присутствия».

Иван Беров, директор по цифровой идентичности «Ростелекома»:
«Единая биометрическая система призвана обеспечить равный доступ к финансовым услугам для всех жителей страны — в том числе маломобильным гражданам и тем, кто живет в труднодоступных населенных пунктах. Сбербанк имеет сеть с наибольшим покрытием на территории России, поэтому сбор биометрических данных в Сбербанке откроет гражданам возможность создать цифровой образ рядом с домом, а впоследствии экономить время и средства на поездку в офисы банка для проведения операций. Пользователи биометрии смогут получать банковские услуги в любой момент, вне зависимости от времени работы отделений. Мы как оператор Единой биометрической системы приветствуем активное участие Сбербанка во внедрении новой перспективной технологии».

Напомним, что Сбербанк поддержал инициативу Центрального банка России по удаленной идентификации клиентов. В рамках данной инициативы Сбербанк является агентом Единой биометрической системы. Сдать биометрические данные можно в 20% отделений Сбербанка – полный список ВСП опубликован на сайте банка. Присоединение офисов к системе происходило постепенно с целью сохранения стабильности функционала. Адреса новых пунктов приема также публикуются на сайтах Банка России и Ростелеком.


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