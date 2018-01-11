Бизнес-карты Сбербанка стали бесконтактными

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Держателям бизнес-карт Сбербанка стали доступны технологии бесконтактной моментальной оплаты Visa payWave и Mastercard Contactless.«Для успешного ведения бизнеса нужны современные технологии, которые позволяют экономить время и совершать рутинные операции легко и быстро, — подчеркнул старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов. — Одна из таких технологий, которая сочетает в себе скорость, простоту, удобство и безопасность, теперь стала доступной держателям бизнес-карт Сбербанка, — бесконтактные платежи».Чтобы получить бизнес-карту с Visa payWave или Masterсard Contactless, корпоративному клиенту Сбербанка необходимо перевыпустить действующую бизнес-карту или оформить новую.Бизнес-карты Сбербанка привязаны к расчетному счету предприятия. С ними удобно совершать покупки в магазинах или через интернет, снимать и вносить наличные, оплачивать командировочные и представительские расходы, в том числе при поездках за границу. Теперь с их помощью можно осуществлять бесконтактные платежи.