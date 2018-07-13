Акционеров самарского Газбанка застали врасплох
13 июля 2018 13:27
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Как стало известно „Ъ“, руководство и акционеры Газбанка не ожидали решения ЦБ РФ об отзыве лицензии, по крайней мере до сентября этого года, когда в регионе пройдут выборы губернатора. Ранее, чтобы стабилизировать ситуацию, акционеры внесли в капитал компании около 1 млрд руб., однако претензии регулятора были такого масштаба, что эта мера не спасла банк. Отзыв лицензии Газбанка стал неожиданным для многочисленных бюджетных учреждений, которые держали счета в кредитной организации. Они в срочном порядке переводятся на обслуживание в другие банки.
Решение Центрального банка России об отзыве лицензии стало неожиданным для топ-менеджеров и собственников АО АКБ «Газбанк». Как сообщил „Ъ“ источник, близкий к аудиторам, руководство компании вело переговоры с регулятором об оздоровлении банка. Для стабилизации ситуации в капитал компании в последние месяцы внесли около 1 млрд руб. Якобы это сделали структуры, близкие Владимиру Аветисяну, которого считают основным бенефициаром Газбанка и холдинга «Волгопромгаз». 11 июля в Газбанке ожидали акт проверки от ЦБ, который должен был подтвердить устранение нарушений, однако вместо этого регулятор опубликовал решение об отзыве лицензии.
Согласно данным ЦБ, за последний год регулятор 11 раз применял в отношении компании меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения. Кредитное учреждение, как считают аудиторы ЦБ, скрывало свое реальное финансовое положение и не исполняло требования об адекватной оценке принимаемых рисков. Также организация нарушала нормативные акты регулятора о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Аудиторы также нашли признаки подделки финансовой отчетности.
Стоит отметить, что Газбанк оказался на грани отзыва лицензии еще в конце 2013 года. Тогда в регионе началась череда банкротств и отзыва лицензий региональных кредитных организаций. В 2013 году лишились лицензий «Волго-Камский банк» и Волжский социальный банк. Вслед за ними чуть не обанкротился КБ «Солидарность», но его было решено санировать. В 2014 году регулятор отозвал лицензии у ОАО Банк «Приоритет» и банка «Волга-Кредит». В 2015–2016 годах лишились лицензии «Ипозембанк», «Фиа-Банк» и «Эл Банк». В 2013 году ряд СМИ сообщали, что подобная участь может ожидать и Газбанк. Тогда в Самару прибыла рабочая группа полномочного представительства президента РФ в Приволжском федеральном округе во главе с заместителем полпреда Алексеем Суховым, которая должна была изучить ситуацию в банковском секторе региона. Тогда банк удалось спасти благодаря поддержке бывшего губернатора Самарской области Николая Меркушкина.
По словам собеседника „Ъ“ в одном из самарских банков, руководители и собственники Газбанка смогли убедить одного из акционеров кредитной организации открыть долгосрочный субординированный депозит на 100 млн $ (около 6,2 млрд руб.) для стабилизации компании. Официально имя этого акционера не называлось, но, по сведениям „Ъ“, речь может идти о бывшем деловом партнере Владимира Аветисяна, гендиректоре «Газпром Межрегионгаз Самара» и депутате Самарской губернской думы Андрее Кислове, которому принадлежит 14,41% акций компании. Причем, по словам источника, господину Кислову, вероятно, не удалось вернуть эту сумму до отзыва лицензии, из-за чего у акционера могло произойти серьезное недопонимание с остальными собственниками банка. Как говорит источник „Ъ“ в самом Газбанке, еще до решения ЦБ внутри кредитной организации происходил разлад между швейцарскими акционерами и командой, связанной с остальными собственниками кредитной организации
«Можно, наверное, говорить, что эта ситуация привела к тому, что единого центра принятия решений, в том числе по выводу кредитной организации из кризиса не существовало», — сказал собеседник.
Если эта информация подтвердится, можно предположить, что к кризисной ситуации, возникшей в 2017 году, когда в банке началась череда активных проверок, кредитная организация оказалась не готова. Впрочем, это не мешало некоторым акционерам и близким им структурам закрывать депозитные счета в Газбанке и переходить на обслуживание в другие организации. По данным „Ъ“, общая сумма выведенных таким образом средств из Газбанка за последние полтора года может оцениваться в 5 млрд руб.
Проблемы в банке оказались такого масштаба, что регулятор не дождался начала нового политического сезона. По словам источника „Ъ“ в ЦБ, регулятор принял жесткое решение, поскольку аудиторы обнаружили признаки подделки финансовой документации в Газбанке, а также признаки вывода активов и сомнительных финансовых операций.
Председатель совета «Финпотребсоюза» Игорь Костиков считает, что у ЦБ были серьезные и затяжные претензии к Газбанку.
«Была достаточно долгая история проблем во взаимоотношениях с Центральным Банком. Основной акционер Газбанка вывел активы на Швейцарский офшор и сделал вид, что он к этому не имеет отношения. Но специалисты рынка понимают, что это не так», — сказал эксперт.
Отзыв лицензии может повлиять на стабильность работы региональных и муниципальных бюджетных учреждений, многие из которых имели расчетные счета в Газбанке. Директор трастовой компании «Технологии управления» Алексей Ульянин считает, что региональные власти не предприняли никаких мер, чтобы обезопасить бюджетные организации, поскольку также, как и акционеры, не ожидали отзыва лицензии.
«До последнего момента судьба банка не была понятна. Региональные власти никогда не думают о бюджетных учреждениях, у них и задачи такой не стоит — обезопасить их работу», — сказал господин Ульянин.
Эксперты считают, что отзыв лицензии у очередного регионального банка — серьезный удар по финансовому сектору Самарской области. Собеседники „Ъ“ в целом негативно оценивают тенденцию к монополизации банковского сектора и считают, что регулятор совместно с региональными властями и акционерами могли предпринять меры по оздоровлению Газбанка вместо того, чтобы отзывать лицензию. В качестве одного из вариантов стабилизации называют передачу компании под управление другой кредитной организации.
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