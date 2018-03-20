Зампред правления, куратор направления безопасности Сбербанка Станислав Кузнецов — об элементарной киберзащите
20 марта 2018 11:59
131
"Киберпреступность в первую очередь ассоциируют с хакерами, которые могут взломать IT-систему любой сложности, - приводят "Известия" слова куратора направления безопасности Сбербанка Станислава Кузнецова. Но на самом деле взламывают чаще не машину, а человека. Около 80% попыток мошенничества (фрода), который мы фиксируем в банке, приходится на так называемую социальную инженерию. Новые «инженеры человеческих душ» используют простые, но эффективные способы манипуляции, под воздействием которых люди собственными руками отдают свои деньги. Расскажу о некоторых типичных схемах, возможно, эта информация поможет кому-то защитить себя от мошенников.
В группе риска граждане с высоким уровнем доверчивости, которые не задумываются о кибербезопасности. Когда такой человек получает СМС якобы от банка, в котором говорится, к примеру, что его карта заблокирована, он первым делом звонит по указанному в сообщении телефону. И попадает под психологическое воздействие профессионала на той стороне линии. В результате он выполняет полученные по телефону инструкции и сам переводит деньги преступникам.
Чуть сложнее схема, которую используют на сайтах объявлений. Клиент находит информацию о продаже интересующего его товара «по очень заманчивой цене». Однако при этом «продавец» просит перечислить ему аванс с карты на карту. После перевода мошенник, естественно, исчезает. А вернуть средства в таких случаях можно только по решению суда.
По этому сценарию мошенники «продают» что угодно: от шубы до трактора. Поскольку в подобных случаях люди сами со своих собственных устройств переводят деньги преступникам, даже продвинутой системе фрод-мониторинга сложно оценить проведенную операцию как подозрительную. Более того, когда банк подозревает неладное и звонит клиенту, чтобы предупредить его, это не всегда решает проблему. Многие клиенты так глубоко попадают под обаяние мошенников, что отмахиваются от предупреждений банка и подтверждают операцию.
Есть киберпреступные группы с узкой специализацией: например, псевдоброкеры, которые сначала уводят деньги у игроков на рынке, а потом связываются с ними под видом отдела по контролю финансовых активов и предлагают вернуть потерянные средства. Для этого они просят внести депозит на счет или заполнить анкету, а для этого нужно обязательно войти в интернет-банк, продемонстрировав свои пароли и логины мошенникам. Дальнейшее развитие событий, думаю, очевидно.
За прошедший год принципиально новых схем кибермошенничества практически не появилось. Вскрылись только новые, более замысловатые предлоги выуживания средств. Если раньше злоумышленник представлялся попавшим в беду родственником, которому срочно нужны деньги для урегулирования проблем, то сейчас преступник зачастую предлагает дешево купить биткоины. Кстати, криптовалютный бум вызвал всплеск махинаторства в этой сфере: доверчивых покупателей обманывают и с помощью мошеннических обменных площадок, и при продаже «с рук», то есть при переводе с карты на карту.
Объектами кибермошенников сегодня становятся не только частные, но и корпоративные клиенты банков. Недавно в одну из торговых компаний позвонил человек, представившийся сотрудником банка, и предложил удаленно обновить программное обеспечение терминалов. Хорошо, что клиенты перезвонили в банк, чтобы перепроверить информацию. В противном случае компания потеряла бы свои деньги.
Мы сталкиваемся с тысячами попыток мошенничества с использованием инструментов социальной инженерии в неделю. Системы фрод-мониторинга позволяют фиксировать подавляющее большинство подозрительных операций в режиме онлайн. Например, если пожилая женщина, которая живет в Саратове, вдруг оказывается во Владивостоке и хочет закрыть свой счет и получить деньги, это представляется нам весьма подозрительным, и мы берем такие операции под особый контроль. Однако это решает проблему лишь частично. Здесь уместна аналогия с автомобильной индустрией: производитель снабжает клиента ремнем безопасности, но пристегивать его во время движения должен сам водитель.
Отдельно необходимо упомянуть о вирусном заражении телефонов. Вредоносное ПО на смартфонах — по нашей статистике, это вторая по масштабу киберугроза после социальной инженерии. Особенно это касается наиболее популярной платформы — Android. Заражение телефона вредоносной программой может произойти при переходе по ссылке в сообщении, при открытии фотографии и просто при серфинге в интернете. Вредоносы без участия клиента направляют СМС-команды на перевод, перехватывают СМС с кодом подтверждения и автоматически пересылают их в банк. При этом вирус может скрывать СМС-сообщения от владельца телефона. Чтобы снять деньги со счета, атакующим не надо знать ни номера карт, ни логины, ни пароли: только баланс, который они всегда могут получить, отправив СМС-запрос в банк. Причем современные вирусы идут в ногу со временем и ориентируются на самые модные сервисы. К примеру, они умеют рисовать в телефоне окна, схожие с самыми популярными сайтами, с их помощью перехватывать данные карты и затем привязывать ее к мобильному платежному сервису. После этого мошеннику не составляет никакого труда воспользоваться чужим электронным кошельком.
Решить проблемы с вредоносными программами помогает мобильное банковское приложение со встроенной антивирусной защитой. Как же бороться со взломом человека? Это одновременно и просто, и сложно. Просто — потому, что правила кибербезопасности хорошо известны: не сообщать никому и никогда свои конфиденциальные данные, не переходить по ссылкам с незнакомых ресурсов, использовать только официальные приложения — и так далее. Сложно — потому, что одно дело знать правила, и совсем другое их соблюдать. Это вопрос культуры кибербезопасности: на уровне человека, семьи, организации и общества в целом. А вот как ее повысить — тема для отдельного разговора. Впрочем, надеюсь, что этот небольшой монолог внесет свой вклад в нашу общую киберкультуру и кому-нибудь позволит увидеть свои риски прежде, чем они реализуются в реальности".
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
20 марта 2018 13:32
На эти цели в областной бюджет губернии поступят 254,5 миллиона рублей. Экономика региона
105
19 марта 2018 11:39
Они выросли на 2,4 тысячи рублей или на 7%. Экономика региона
242
Финансы и Банки
20 марта 2018 13:41
Теперь отправить заявку можно всего за 15 минут. Финансы и Банки
110
20 марта 2018 11:59
Решить проблемы с вредоносными программами помогает мобильное банковское приложение со встроенной антивирусной защитой. Финансы и Банки
131
19 марта 2018 16:56
В Самаре состоялась ежегодная конференция для партнеров Сбербанка – участников рынка недвижимости «Инновации рынка недвижимости-2018». В мероприятии... Финансы и Банки
317
Строительство
20 марта 2018 11:32
Меньше всего предложений в Самарском районе. Строительство
218
20 марта 2018 11:22
Об этом стало известно на заседании комитета областного парламента по местному самоуправлению. Строительство
145
19 марта 2018 11:29
Наиболее активным в феврале 2018 года был рынок в Жигулевске. Строительство
288
Новости
|
16.03.2018
Многие люди мечтают о собственном загородном доме, куда можно будет ездить на...
|
02.03.2018
Клеевые точки - современный фиксирующий материал для различных полиграфических...
|
28.02.2018
Можно смело заявить, что в действительности дома из бруса, не перестают терять...
Налоги
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1350
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1262
19 сентября 2016 15:30Рынок труда в Самаре в текущем году
Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
2296
Бизнес
12 февраля 2018 17:42
Программа 1С - специализированный бухгалтерский продукт с огромными функциональными возможностями. Бизнес
230
1 февраля 2018 15:06Кадровый консалтинг и его роль в деятельности предприятий
Руководство любого предприятия в условиях постоянно ужесточающейся конкуренции всегда ищет пути улучшения эффективности и результативности его... Бизнес
266
25 января 2018 23:01
Член правления компании «Сибур» Кирилл Шамалов расстался с главой фонда «Национальное интеллектуальное развитие» Катериной Тихоновой. Бизнес
883
Новости компаний
20 марта 2018 11:07
Ранее занимавший пост главного диспетчера Дмитрий Гребенников назначен на должность заместителя генерального директора ОДУ Средней Волги. Новости компаний
128
19 марта 2018 09:54
Заводу пока нечем загружать свои производственные мощности. Новости компаний
296
15 марта 2018 10:46
С поставленной задачей специалисты компании справились. Новости компаний
332
15 марта 2018 10:32
Прежней модели уже 40 лет. Новости компаний
409
IT и Коммуникации
24 января 2018 16:42
Для всех, кого интересует профессиональное создание сайтов в сети интернет, а также СЕО-услуги, будет весьма полезен сайт Puslapiu kurimas . IT и Коммуникации
269
25 ноября 2017 10:09
Sennheiser по праву считается одной из ведущих компаний в отрасли аудио индустрии по всему миру. Данный бренд зарекомендовал себя, как качественный... IT и Коммуникации
373
9 ноября 2017 20:55
Выбрав мобильный телефон или планшет, после покупки у нас появляется другая важная задача: приобрести аксессуары - стильные и качественные, по доступным ценам. IT и Коммуникации
419
Транспорт
20 марта 2018 10:57
На их приобретение и монтаж планируется потратить порядка 21,6 млн рублей. Транспорт
138
20 марта 2018 09:21
Сроки окончания ремонтных работ пока не уточняются. Транспорт
145
19 марта 2018 12:02
В настоящее время ведется проверка кабельных линий и оборудования на энергообъектах. Транспорт
223
19 марта 2018 11:22
В 2018 году начнется подготовка проекта планировки территории. Транспорт
346
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
1053
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
735
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
681
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1419
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
865
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
951
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1558
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
882
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
4125
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2348
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2808
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2694
Мероприятия