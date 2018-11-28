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Новости /  Экономика /  Финансы и Банки  

Жители Самарской области смогут пополнять транспортные карты через Сбербанк Онлайн

28 ноября 2018 10:38
95
Жители Самарской области смогут пополнять транспортные карты через Сбербанк Онлайн
Теперь пользоваться электронным проездным станет намного удобнее.

С 1 декабря 2018 года пополнить баланс транспортной карты можно через Сбербанк Онлайн без комиссии.
При оплате через мобильное приложение Сбербанк Онлайн достаточно отсканировать линейный штрих-код, размещенный на транспортной карте. Далее необходимо следовать инструкциям на экране.

Для оплаты через интернет-банк Сбербанк Онлайн необходимо войти в личный кабинет, выбрать раздел «Переводы и платежи», в поисковой строке указать «Транспортная карта», нажать на ссылку и ввести номер карты.

При пополнении через устройства самообслуживания достаточно отсканировать линейный штрих-код, либо выбрать раздел «Переводы и платежи», в поисковой строке указать «Транспортная карта», нажать на ссылку и ввести номер карты.

Важная особенность: при пополнении транспортной карты по новой технологии, через удаленные каналы, средства попадают сначала на электронный счет карты, запись информации о пополнении происходит в течение 24 часов с момента осуществления перевода денежных средств. Поэтому рекомендуется пополнять карту за день до того, как вы предполагаете ею воспользоваться.

«Внедрение новой технологии позволит пассажирам пополнить транспортную карту в любой удобный момент, например, по дороге на работу или вовсе не выходя из дома», — подчеркнул Константин Долонин, управляющий Самарским отделением ПАО Сбербанк.


Фото pixabay.com
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