Жители Поволжья стали чаще пользоваться автоплатежами

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Автоматизация процессов, в том числе и банковских, во многом облегчает жизнь современного человека. Интернет-банкинг предоставляет все больше услуг, а параметры многих платежей и вовсе достаточно установить единожды.Совершать ежемесячные платежи без посещения банка, с комфортом и без просрочек поможет «Автоплатеж» от Сбербанка. Сервис позволяет сократить время на отслеживание и оплату новых счетов за коммунальные услуги, интернет, телевидение, услуги связи, а также — на оплату штрафов ГИБДД, налогов и кредитов.«Автоплатеж» продолжает набирать популярность среди клиентов Сбербанка. С начала 2018 года в Поволжье с помощью сервиса совершено уже 50 млн. операций на сумму свыше 15,5 млрд. рублей, что на 31% превышает показатель за аналогичный период предыдущего года.«Автоплатеж» можно подключить через мобильное приложение или личный кабинет «Сбербанк Онлайн», устройства самообслуживания Сбербанка или в отделении банка.Подробнее об услуге можно узнать на сайте www.sberbank.ru в разделе «Платежи и переводы».Фото pixabay.com