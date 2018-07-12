Всё больше жителей Поволжья выбирают вклад «Побеждай» в Сбербанке
12 июля 2018 12:14
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Банк запустил промовклад с повышенной ставкой в середине июня. За это время в Поволжском банке ПАО Сбербанк было открыто более 63 тысяч депозитов на общую сумму свыше 16 миллиардов рублей.
Жители Самарской области открыли почти 20 тысяч вкладов на сумму более 5 миллиардов рублей. Средний размер взноса составил 267 тысяч рублей.
Процентная ставка по вкладу составляет 6,0%. Минимальная сумма - 50 тысяч рублей РФ, срок вклада – 6 месяцев. Пополнение и частичное снятие не предусмотрены. Проценты начисляются в конце срока действия вклада, начисленные проценты можно снимать, а также перечислять на другой счет. При досрочном снятии проценты начисляются по ставке вклада «До востребования Сбербанка России». Вклад неоднократно пролонгируется на условиях, действующих по вкладу на дату пролонгации. С момента продления (пролонгации) будет действовать процентная ставка по вкладу «До востребования Сбербанка России».
Вклад «Побеждай» можно открыть в интернет-банке Сбербанк Онлайн и его мобильном
приложении, а также в отделениях и банкоматах Сбербанка.
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