Вкладчикам тольяттинского «РТС-Банка» начнут возмещать деньги с 28 марта
14 марта 2019 13:30
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Соответствующий приказ регулятора был подписан 14 марта. По величине активов организация занимала 332 место в банковской системе России, пишет ТРК "Терра".
По мнению представителей Центробанка, бизнес-модель «РТС-Банка» носила кэптивный (карманный) характер, а основным видом деятельности было финансирование нескольких строительных проектов, Из-за трудностей в их реализации на балансе кредитной организации появился значительный объем проблемных активов — более 60% кредитного портфеля. Считается, что банк занижал величину принимаемого кредитного риска, в связи с чем Банк России неоднократно предъявлял требования о досоздании резервов на возможные потери.
«Надлежащая оценка кредитного риска по требованию надзорного органа выявила значительное (около 40%) снижение размера собственных средств (капитала) банка и, как следствие, возникновение оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков», - говорится в сообщении Центробанка.
По мнению представителей регулятора, тольяттинские банкиры использовали непрозрачные для надзорного органа операции. За последний год Банк России 4 раза применял меры в АО «РТС-Банк», например вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц. Считается, что руководство кредитного учреждения могло выводить ликвидные активы с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Вся информация о спорных операциях передана в правоохранительные органы.
Сейчас в «РТС-Банке» назначена временная администрация до избрания конкурсного управляющего либо ликвидатора. Агентство по страхованию вкладов начнет выплаты страховых возмещений вкладчикам не позднее 28 марта, банки-агенты для проведения этих выплат отберут до 21 марта. Вкладчикам возместят 100% от суммы всех их счетов в кредитном учреждении, но не более 1,4 млн рублей в совокупности.
Фото: pixabay.com
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