Вкладчикам Газбанка в Самаре выплатили уже 7 млрд рублей
25 июля 2018 13:40
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За первый день вкладчикам лишенного лицензии АО АКБ «Газбанк» выплачено 7 млрд руб., или 40% от общей суммы страховой ответственности по этому банку. Об этом сообщает Агенство по страхованию вкладов (АСВ).
Напомним, Газбанк был лишен лицензии на осуществление банковской деятельности 11 июля. АСВ оценило обязательства кредитной организации перед вкладчиками в 17,8 млрд рублей. Всего за выплатами могут обратиться 47,5 тыс. клиентов, в том числе около трехсот человек, имеющих счета для предпринимательской деятельности. В Самарской области обязательства перед 42 тыс. вкладчиков составляют около 15,6 млрд рублей.
Ситуация с Газбанком была оперативно взята под контроль областными властями. Глава региона Дмитрий Азаров на прошлой неделе в Москве встретился с генеральным директором АСВ Юрием Исаевым и детально обсудил сроки предоставления выплат вкладчикам Газбанка, в числе которых значатся жители не только Самарской области, но и других субъектов РФ.
"Люди могут быть абсолютно уверены, что выплаты начнутся в срок и пройдут максимально быстро, поводов для беспокойства быть не может, - подчеркивал ранее глава региона. - Государственная система страхования вкладов защищает вкладчиков от подобного рода потрясений".
Гендиректор АСВ, в свою очередь, отмечал, что выплаты будут проходить в течение длительного времени, поэтому нет необходимости приходить за деньгами в первый же день. Также он акцентировал внимание на том, что денег в системе страхования вкладов достаточно на выплаты не только по этому случаю, но и по ряду других.
Выплаты стартовали в отделениях Сбербанка 23 июля. Страховое возмещение выплачивается в 20 субъектах РФ. При этом только в Самарской области для выплат возмещения в 28 городах и населенных пунктах задействовано около 130 отделений Сбербанка. Информация о том, в какие именно отделения банка можно обратиться за получением выплаты, размещена на сайте АСВ.
Выплаты будут предоставляться до завершения в отношении Газбанка процедуры ликвидации. При этом Сбербанк будет принимать заявления, другие необходимые документы и выплачивать страховое возмещение не менее двух лет. Затем эти функции либо передадут банку-агенту, либо будут осуществляться непосредственно АСВ.
Как сообщает агентство, возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, по состоянию на дату наступления страхового случая, включая проценты, но в совокупности не более 1,4 млн рублей. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора банковского вклада (счета).
По вкладу в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 11 июля 2018 года.
Требования по вкладам в размере, превышающем выплаченное страховое возмещение, будут удовлетворяться за счет имеющегося имущества и других активов банка в ходе конкурсного производства банка.
Для получения возмещения вкладчик должен представить в банк-агент только паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также заполнить заявление по установленной форме, пишет Волга Ньюс.
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