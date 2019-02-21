Вклад Сбербанка в развитие проектов ГЧП отмечен премией РОСИНФРА

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Сбербанк получил премию РОСИНФРА в номинации «Лучшая финансирующая организация». Награда была вручена на мероприятии инфраструктурного конгресса «Росинфра» «ʺНациональные инфраструктурные приоритеты — 2024ʺ: быстро определить и эффективно реализовать» на Российском инвестиционном форуме.Сбербанк отмечен как организация с наибольшим объемом долгового финансирования в проекты ГЧП (государственно-частного партнерства) в течение года, обладающая наиболее компетентной командой и внесшая наибольший вклад в развитие рынка ГЧП., вице-президент, директор Департамента по работе с государственным сектором Сбербанка:«Финансирование проектов государственно-частного партнерства — это одно из приоритетных направлений нашей работы, имеющее большую социальную значимость. Банк уже реализовал около 30 проектов ГЧП. Эти проекты помогают регионам модернизировать инфраструктуру и повышать качество жизни».Фото: pixabay.com