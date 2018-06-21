В офисе Сбербанка на Вилоновской,13 можно совершать валютно-обменные операции и переводы MoneyGram до 21:00
21 июня 2018 12:57
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В период с 21 июня по 6 июля жители и гости Самары могут совершать валютно-обменные операции и переводы MoneyGram в офисе Сбербанка №6991/0308 по адресу ул. Вилоновская, 13 с 9:00 до 21:00 в будние дни и с 10:00 до 21:00 в субботу.
Все прочие банковские услуги и операции доступны в прежнем режиме работы офиса:
-пн.-пт. с 9:00 до 18:00;
- сб. с 10:00 до 18:00.
С 18:00 до 21:00 офис №6991/0308 осуществляет только валютно-обменные операции и переводы MoneyGram.
Для совершения платежей, переводов и других операций клиенты также могут воспользоваться уличными круглосуточными устройствами самообслуживания офиса.
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