В офисе Сбербанка на Вилоновской,13 можно совершать валютно-обменные операции и переводы MoneyGram до 21:00

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В период с 21 июня по 6 июля жители и гости Самары могут совершать валютно-обменные операции и переводы MoneyGram в офисе Сбербанка №6991/0308 по адресу ул. Вилоновская, 13 с 9:00 до 21:00 в будние дни и с 10:00 до 21:00 в субботу.Все прочие банковские услуги и операции доступны в прежнем режиме работы офиса:-пн.-пт. с 9:00 до 18:00;- сб. с 10:00 до 18:00.С 18:00 до 21:00 офис №6991/0308 осуществляет только валютно-обменные операции и переводы MoneyGram.Для совершения платежей, переводов и других операций клиенты также могут воспользоваться уличными круглосуточными устройствами самообслуживания офиса.